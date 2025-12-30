Cómo Disney Entertainment Television fomenta talentos nuevos y en ascenso

Desde su fundación en 1996, Disney Entertainment Television se ha convertido en una plataforma para que los actores en ascenso comiencen sus carreras en la pantalla. Mientras la marca se prepara para 2026, el año marca dos hitos para la empresa: 20 años de “hanna montana» y «High School Musical», donde actores y músicos como Miley Cyrus, Zac Efron y Ashley Tisdale se iniciaron en la programación infantil. Para Brenda Kelly Grant, vicepresidenta sénior, fomentar y elevar la próxima lista de actores de la industria es clave cuando se trata de programación futura.

«Todo mi equipo de casting recordamos que todas las personas a las que miramos se encuentran en una etapa de transformación», revela Grant. «Es nuestro trabajo interpretar el área gris. Tenemos una iniciativa en la que realmente ayudaremos al talento. Por ejemplo, si tenemos actores realmente buenos, pero no son tan buenos cantando o bailando, los emparejaremos a medida que se acerque el proceso de prueba con entrenadores que puedan ayudarlos con el canto y el baile. Nuestro objetivo es recordar que este talento se está convirtiendo. Queremos crear la mejor atmósfera para ellos desde el comienzo del proceso de audición hasta que, con suerte, se muden a otros lugares dentro de nuestra empresa».

A lo largo de los últimos años, ex talentos de Disney como los Jonas Brothers y Selena Gomez han regresado para colaborar con actores jóvenes en proyectos como “A Very Jonas Christmas Movie” y “Wizards Beyond Waverly Place”. Es una oportunidad para que los actores jóvenes obtengan información sobre cómo trabajar en Disney y, al mismo tiempo, ofrece a las ex estrellas la oportunidad de explorar lo que les apasiona dentro o fuera de la pantalla.

«Creo que la razón por la que regresan y trabajan con nosotros es por las oportunidades y el alcance de lo que Walt Disney Company puede ofrecerles», dijo Grant. «Tenemos tantas áreas de pruebas en las que jugar, ya sea produciendo, creando o haciendo locuciones. Las posibilidades son infinitas. Realmente pasa por todo nuestro liderazgo senior el crear un mejor hogar para el talento y poder asociarnos con las personas para crear lo que quieren ver y sentir».

Con el lanzamiento de la temporada 2 de “Percy Jackson y los olímpicos«, Grant está entusiasmado de que el público pueda ver y conectarse con actores como Walker Scobel, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri mientras comienzan a regresar al Campamento Mestizo. Como protagonistas de la serie, Grant tiene la esperanza de que el casting y el trabajo de los actores más jóvenes de Disney Entertainment Television resuene entre los espectadores de cualquier edad.

«Walker era un niño pequeño en el proceso de casting y ahora es como un hombre», dijo Grant. “Cuando veo a Leah venir hacia mí y me dice: “¿Sabes qué? ¿Qué más puedo hacer? La gente se ve a sí misma en nuestro talento. Ven sus historias y sus experiencias, y los desafíos que enfrentas en el mundo de convertirte en adulto. Ven el poder y les gusta lo que están haciendo. Eso es realmente atractivo para la gente. No siempre queremos simplemente encontrarnos con nuestros espectadores donde se encuentran, sino que queremos superar esas expectativas”.