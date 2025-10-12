Cómo Diane Keaton hizo campaña para preservar la historia arquitectónica de Los Ángeles

En una fresca tarde de febrero de 2006, alrededor de un centenar de personas se reunieron en el venerable abrevadero HMS Bounty de Koreatown para presentar sus últimos respetos al histórico Hotel Ambassador de Los Ángeles. A pesar de los mejores esfuerzos del Conservación de Los Ángelesel Embajador había sido derribado, y entre los oradores que denunciaron el destino de la legendaria institución esa noche estaba Diana Keaton.

Keaton, quien murió el sábado a los 79 años, Por supuesto, es conocida en todo el mundo por sus créditos en pantalla, desde “Annie Hall” hasta “El Padrino”, “El padre de la novia” y mucho más. Pero en Los Ángeles también era conocida por su apasionado trabajo al tratar de preservar la historia de la ciudad. Keaton pasó casi dos décadas en la junta directiva de LA Conservancy y prestó su voz a la organización en innumerables campañas para salvar algunas de las casas y edificios históricos y culturalmente importantes de la ciudad.

«Cuanto más la conocía, más entendía de dónde venía esa pasión», dijo la ex presidenta de LA Conservancy, Linda Dishman, quien se jubiló después de 31 años en la organización en 2023. «Mucho de eso vino de su familia y de crecer en Los Ángeles. Realmente tenía una conexión con las historias y los lugares que hacen de Los Ángeles la ciudad que es. Tenía una pasión muy genuina por la preservación histórica, no solo por los edificios o los paisajes culturales, sino por lo que significan». a las personas y lo que significarían en el futuro. Definitivamente entendió cómo estamos haciendo esto para las generaciones futuras”.

Keaton se involucró por primera vez a través de su interés en las casas históricas, una de las cuales, construida por el famoso arquitecto Lloyd Wright, la consideraba suya. Su asociación con el grupo comenzó cuando sintió curiosidad por la casa española propiedad de uno de los miembros de la junta directiva de TNC, pero pronto se involucró profundamente con la organización, habló en uno de sus eventos benéficos y luego se unió a su junta directiva.

«Era simplemente encantadora y fue fantástico estar con ella, porque compartíamos la pasión por los lugares históricos», dijo Dishman. «Las casas eran su primer interés, y compró casas históricas y las restauró, como Lloyd Wright. Pero le importaba mucho todo el paisaje arquitectónico y, por eso, la lucha en la que probablemente estuvo más comprometida, porque tomó tanto tiempo, fue el Hotel Ambassador».

Diseñado por el arquitecto Myron Hunt, el Hotel Ambassador abrió sus puertas en 1921, cuando esa parte del centro de Wilshire era las afueras de la ciudad, y pronto se convirtió en el glamoroso patio de recreo de los ricos y famosos. Más tarde, el arquitecto Paul Williams añadió su propio toque, incluida una famosa cafetería, y luego el club nocturno Cocoanut Grove realmente lo puso en el mapa. El hotel fue testigo de todas las visitas de los presidentes, desde Hoover a Nixon, pero luego fue el escenario del asesinato de Robert F. Kennedy en 1968. A partir de ahí, el hotel decayó y finalmente cerró en 1989. Después de eso, se convirtió en un lugar habitual para rodajes de cine y televisión; El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles compró el sitio en 2001, y después de una larga pelea con The Conservancy, que esperaba que la estructura existente se adaptara a la escuela, se permitió al LAUSD derribarlo en 2005. (Las Escuelas Comunitarias Robert F. Kennedy ahora se encuentran en la propiedad).

“La embajadora contó tantas historias sobre la historia de Hollywood en Los Ángeles que le apasionaron muchísimo”, dijo Dishman. «No sólo sobre su historia, sino también sobre lo que podría llegar a ser, porque esa era una gran parte del trabajo de TNC. Tratar de mostrarle al distrito escolar que el edificio podría convertirse en un excelente centro de aprendizaje. Ella realmente pensó que esto sería una gran solución».

En el velorio de 2006, Keaton expresó su decepción (míralo aquí): “Quería unirme a todos los miembros de TNC y expresar mi más sincero pesar porque nuestro esfuerzo por salvar el Hotel Ambassador se perdió ante un público confundido que no pudo hacer más que encogerse de hombros con apatía”, dijo. «Mirando la sombra de nuestro alguna vez glorioso Hotel Ambassador, como si perdiera a un amante, sentí ese familiar latido acelerado a través de mi cuerpo, y sentí la soledad de su última batalla. Escuché un eco, un eco, y tal vez era el eco de la embajadora llamándome. Era casi como si ella me estuviera diciendo, estaba diciendo, ‘adiós, Diane, mantenme en tu corazón, y la próxima vez, inténtalo’. más difícil.'»

En The Conservancy, Keaton continuó trabajando duro: Dishman notó que la estrella siempre permitía que la organización usara su nombre para poner un pie en la puerta. «Esto es Los Ángeles y a veces puede ser difícil conseguir una reunión con un funcionario electo, pero yo digo que estoy llamando en lugar de una reunión, ‘Diane Keaton quisiera reunirse con su jefe’ o lo que sea, y la gente siempre decía que sí. Incluso si no estaban de acuerdo con nosotros. Todos querían reunirse con Diane, e incluso al final de la reunión, es posible que no hubieran cambiado su posición. Creo que ella abrió la puerta, y puede que no haya salvado al Embajador, pero con suerte cambió su forma de ver preservación en otra cuestión. Ella fue muy abierta conmigo acerca de ‘usar mi nombre’. Si quieres una reunión, llama y consíguela, y yo estaré allí. Estaba dispuesta a hacer un esfuerzo adicional y no sólo hacer las cosas fáciles.

«Tenía una manera de hablarle a la gente sobre la preservación», añadió Dishman. «No era pomposa. Simplemente era muy directa y tenía tanta pasión que todos querían acompañarla».

Entre otros proyectos, Keaton también celebró la preservación y restauración de la obra de Frank Lloyd Wright. Casa Ennisque amaba tenía algunas similitudes con su casa de Lloyd Wright.

«Ella siempre acudió a nuestros beneficios», dijo Dishman. «Le encantaban las historias de éxito, como que este edificio fue amenazado y se salvó. Le encantaban los Premios a la Preservación. También se involucró con el Fondo Nacional para la Preservación Histórica. Ella estuvo en su junta durante tres años. El solo hecho de ver, como en un aeropuerto de Nueva Orleans, cómo la gente le respondía, fue realmente un testimonio de quién era ella y de cuánto la amaba la gente”.

Unos años después del velorio del Embajador, Keaton, entusiasmada, escribió más sobre ello (y las lecciones que aprendió de esa decepción) en un Editorial de Los Ángeles Times: «Hemos tratado los edificios antiguos como alguna vez tratamos las bolsas de plástico de la compra: no los hemos reutilizado, y cuando terminamos con ellos, los tiramos. Esto tiene que terminar. La preservación debe estar junto a la conservación como una fuerza igual en el juego de la sostenibilidad. Hay que proteger más edificios antiguos e históricos de la demolición, no solo porque afecta nuestros bolsillos sino, más importante aún, porque amenaza nuestro medio ambiente. Seamos realistas, nuestro viaje gratis a expensas del planeta es Se acabó… Cuando derribamos un edificio, estamos borrando lecciones para el futuro. Si lo pensamos de esa manera, comenzaremos a comprender el impacto emocional de desperdiciar la energía y los recursos utilizados para construirlo en primer lugar”.