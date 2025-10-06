Cómo dexa fortalecer el compromiso de apoyar a los programas gubernamentales

Yakarta, Viva – Director de recursos humanos corporativos y ga Dexa Group, Andy Samual, enfatizó esa preocupación por salud es parte del valor de la empresa. Este es uno de ellos se realiza mediante el programa de verificación Triangle que se lleva a cabo.

«Verifique que este triángulo sea parte de la preocupación de Dexa Group tanto para la comunidad en general como con los compañeros de trabajo. Esta preocupación es parte de nuestros valores centrales: Lidiar con la atención « Andy dijo citado de su declaración, 6 de octubre de 2025.

El enfoque que combina exámenes médicos con actividades comunitarias también hace que los eventos sean más inclusivos y divertidos. De esta manera, las personas no solo conocen los riesgos, sino que también están motivadas para dar pasos concretos hacia una vida saludable.

Mientras tanto, Director comercial Dexa Medica, Marimin enfatizó el compromiso de Dexa Group con la calidad y el cumplimiento estándar halal. Dexa Group se compromete a mantener la calidad del producto al tiempo que garantiza el acceso equitativo de los medicamentos.

«Una cosa más, porque la mayoría de Indonesia tiene una población musulmana, por supuesto, nuestras drogas están certificadas por halal, puede ser la elección de la comunidad», explicó.

Dijo que un cheque de triángulo también es un reflejo de la filosofía de la compañía, a saber Experiencia para la promoción de la salud. Esta filosofía se realiza a través de una acción concreta para apoyar al gobierno en la supresión de la prevalencia de enfermedades no comunicables mientras construye conciencia sobre la salud pública.

Dijo que en la iniciativa de verificar el Triángulo nuevamente presentó un servicio gratuito de control de salud para la comunidad, esta vez en Bintaro Xchange Mall, South Tangerang, sábado 27 de septiembre de 2025. El entusiasmo de la comunidad parecía alto, con más de 1,500 participantes asistieron a un examen médico que incluía presión arterial, niveles de azúcar en la sangre y el colesterol.

«Mantuvimos una actividad de control de salud gratuita como uno de los compromisos de Dexa Medica para apoyar los programas gubernamentales», explicó el Director Comercial de Dexa Medica, el Sr. Marimin.

Marimin agregó que el objetivo principal de esta actividad era hacer que la comunidad sea saludable a través de los esfuerzos preventivos. «A las personas se les enseña a poder realizar controles de salud regulares. Seguramente esto comienza desde el coraje para asistir y realizar un examen», dijo.

Dexa Medica afirmó que este programa no fue el final, sino el comienzo de una larga lucha hacia una Indonesia más saludable. «Seguramente Dexa Medica continúa manteniendo el compromiso relacionado con la calidad y propagar nuestros medicamentos para llegar a todos los rincones del país», concluyó Marimin.