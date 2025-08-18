Washington, Viva – Estados Unidos de América (COMO) posponga el regalo visa Visitas para residentes Palestina En Gaza para buscar tratamiento en los Estados Unidos. La decisión fue tomada por los Estados Unidos en el contexto de evaluar el sistema de seguridad general.

El ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró la decisión de suspender las visitas de visas a los palestinos en Gaza, por temor a una serie de organizaciones involucradas en la presentación de visas para Residentes de Gaza tener un «vínculo fuerte» con Hamas.

«Revisaremos sobre la donación de una visa no solo para niños sino también para aquellos que los acompañan», dijo Rubio a CBS Citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Dijo que hubo una serie de partidos en el Congreso de los Estados Unidos que cuestionaron el programa de visa a los palestinos, junto con una organización humanitaria que ayudó al proceso de presentar su visa.

«No nos asociaremos con grupos que estén bien relacionados con Hamas», dijo

Según Rubio, solo se entregó una pequeña porción de la visa a los niños. Agregó que la evaluación también se llevó a cabo sobre el mecanismo de dar una visa para compañeros adultos que llegaron con los niños.

El sábado pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. Anunció la suspensión de todos los procesos de solicitud de visa de visa para que los Gazans evalúen la provisión de visas médicas y humanitarias recientemente.

La suspensión de la entrega de visas ocurrió en medio de la agresión israelí a Gaza, que nunca se detuvo desde octubre de 2023, matando a casi 62,000 palestinos en Gaza y resultó en una amplia destrucción y un desastre de hambre severa.

En noviembre pasado, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el líder de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu y el ex funcionario de defensa sionista Yoav Gallant por los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su agresión en la región.