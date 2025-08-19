¿Cómo debe representar la televisión el descenso de la vida real de los Estados Unidos al fascismo?



Me temo que la gente dejará de invitarme a fiestas. En lo que debería ser una recepción feliz para una nueva serie, o una celebración para las nominaciones al Emmy, llego a comenzar una conversación de decepción: «El mundo está ardiendo y ¿qué vamos a hacer al respecto?»

Quizás la mejor pregunta es, ¿podemos hacer algo al respecto? Hay muchos ejemplos de cómo la televisión ayudó a avanzar en las causas sociales, quizás el más famoso de los últimos 25 años sea el sutil impacto de «voluntad y gracia». Ese espectáculo fue absolutamente revolucionario cuando apareció en 1998, cuando podías contar el número de personajes homosexuales en horario estelar por un lado (¡si eso!). A través del humor, mostró a las personas que no había razón para temer el progreso, y a menudo se cita como un paso importante hacia el matrimonio homosexual legalizado.

Esa fue una época embriagadora, cuando «The West Wing» nos dio una visión esperanzadora de cómo podría ser una Casa Blanca. Y después de años de una vergonzosa falta de diversidad en la televisión, las redes estaban cumpliendo con sus promesas de mejorar la representación. Pero casi al mismo tiempo fue el nacimiento de Cuthroat, ganador toma todos los reality shows y programas que se centraron en los antihéroes.

Esos programas trajeron una nueva ventaja a la narración de historias que, en retrospectiva, tal vez también jugaron un papel en lo que se ha convertido en un engrosamiento de la cultura. Estoy pensando en cómo, desde el principio, «Survivor» recompensó a los jugadores que fueron los más intrigantes, los más poco éticos y dispuestos a apuñalar a otros en la parte de atrás, creando un espíritu de «no estoy aquí para hacer amigos» que ahora gobierna nuestra cultura.

En «Breaking Bad», los fanáticos vitorearon a Walter White, «el que golpea», mientras se transformaba de ser un «Sr. Chips» de buen corazón en una «cicatría» diabólica. Estos son algunos de los mejores espectáculos de todos los tiempos, pero ¿demasiada gente le quitó el mensaje equivocado?

Menciono a Walter White porque todavía estoy pensando en el creador «Breaking Bad» Vince GilliganEl discurso a principios de este año, cuando aceptó el honor de escritura de escritores del Gremio de Escritores de América West. Gilligan expresó un tinte de arrepentimiento por la creación del personaje, dado el mundo actual en el que vivimos, donde ser un delincuente convicto acusado de hacer algunas cosas repugnantes no le impide ser elegido para un cargo más alto. Gilligan ahora espera que los programas de televisión puedan volver a la narración más aspiracional y los héroes verdaderos.

«Realmente creo que tenemos mucho poder como escritores y como actores, como narradores, artistas, para mostrar al mundo de una manera que es así, o podría ser así», dijo detrás del escenario después de su discurso. «¿En qué tipo de mundo quieres vivir?»

Definitivamente no en el que vivimos ahora, donde nuestros derechos están continuamente atacados, nuestro discurso amenazado, nuestra atención médica cortada, nuestra posición en el escenario mundial destruida, una policía secreta en Ice ahora deambulando por las calles y arrestando violentamente a las personas sin causa, las fuerzas militares están siendo trasladados a nuestras ciudades porque no apoyan a los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres se han quitado, el avance en el matrimonio gay que acaban de celebrar que se están siendo amenazados, los libros están siendo amenazados, se les está siendo amenazado, los libros están siendo amenazados, se les está siendo amenazado, los libros son los que están siendo amenazados, se les está siendo amenazado, los libros son los que están siendo amenazados, se les está siendo amenazado, los libros están siendo amenazados. destruido, y así sucesivamente. (Gang, ni siquiera han pasado nueve meses).

Es por eso que antes de pasar a crear nuevas imágenes del mundo que nos gustaría ver, necesitamos narrarse en la que ahora en el que estamos ahora. Mantenga un espejo a la realidad de la situación con la esperanza de que tal vez el público entienda lo que está en juego (y no azucar esta rápida caída en el fascismo que todos somos testigos).

Entre los nominados al Emmy de este año «,»Andor«Ha sido elogiado por su descripción de lo que sucede cuando el gobierno autoritario se afianza, y cómo resistir. Y antes de eso,» la historia de la doncella «fue escalofriantemente precisa al predecir dónde terminaríamos.» Los niños «es un documento no sombreado de lo que sucede cuando gana el fascismo.

En los próximos meses y años, la realidad de nuestra situación deberá integrarse en muchos espectáculos (particularmente, pero no limitado al drama) que atraviesan nuestro mundo real. ¿Los dramas políticos representarán el derrumbo del lugar y la influencia de Estados Unidos en el mundo? ¿Los dramas legales tomarán las invasiones de hielo de nuestras ciudades? ¿Qué pasa con los intentos de silenciar a los periodistas? ¿El movimiento para borrar la verdad a veces fea sobre la historia de este país? ¿El despojo de estándares de diversidad, equidad e inclusión? ¿Cómo las corporaciones, en interés propio y autocurrimos, se agachan en la rodilla para complacer a nuestros gobernantes? ¿El asalto a nuestras instituciones de educación superior? ¿El defundimiento de la investigación científica?

Y esa es solo la punta del iceberg. Estos no son tiempos normales, por lo que no podemos confiar en historias normales en nuestros programas de televisión. Y con eso, necesito una copa de vino tinto. ¡Oye, estoy disponible para hablar más en tu próxima velada!