Cómo Darren Aronofsky logró la persecución del auto de la película

Cineasta Darren Aronofsky tiene una toma favorita en su última película, «Atrapado robando. «

Es la escena de persecución que tiene lugar en Flushing Meadows Corona Park en Queens, Nueva York, sitio de la Feria Mundial y el hogar del Globo Gigante conocido como el Unisphere. En un momento notable, un disparo de drones vuela directamente a través de la icónica esfera para capturar la acción.

Nunca se ha hecho antes. «No sé si se nos permitió completamente hacer eso», dice Aronofsky Variedad.

El director detrás de «Black Swan» y «Madre!» dice: «Usar un dron ha cambiado de cine en el sentido de que es muy fácil obtener una toma aérea». Él continúa: «Cuando lo hicimos ‘Noé’, y realmente necesitaba muchos tiros aéreos de las palomas que volaban hasta el arca hasta la enorme batalla alrededor del arca, solo teníamos cámaras y helicópteros de alambre, y realmente no podías volar helicópteros sobre la gente. Hubo limitaciones increíbles».

Y aunque el uso de drones se ha convertido en un lugar común en la filmación, Aronofsky sabía que si iba a usar un dron, quería hacer una foto genial.

Ambientada en el arenoso Village de Manhattan, Lower East Village durante la década de 1990, «atrapado robando», en los cines ahora, presenta a Austin Butler como Hank, un camarero despreocupado por problemas cuando su vecino, Russ (Matt Smith), le pide que cuide a su gato. Los eventos en espiral como el enredo de Russ con gángsters atrae a Hank al peligro en el peor momento posible.

La secuencia de la persecución de automóviles viene en el tercer acto de la película cuando Russ regresa y los dos se encuentran en la carrera. Se encuentran acorralados en el sitio Flushing Meadows.

Las secuencias de alta tensión fueron posibles en cooperación con los parques de la ciudad de Nueva York y un experto operador de drones llamado Dexter Kennedy.

En conversaciones tempranas, la secuencia se llevaba a cabo en la unidad FDR de Nueva York. Pero sería difícil cerrar eso. El departamento de parques de la ciudad de Nueva York era colaborativo, pero disparar una persecución en las calles y en las autopistas había repensado Aronofsky la idea. Además, la estética moderna de la ciudad era diferente. Aronofsky dice: «El East River estaba siendo renovado y remodelado, y todo lo que solía estar allí recientemente había sido derribado».

Fue entonces cuando el Unisphere, el sitio de la Feria Mundial de 1964, me vino a la mente, perfecto para una persecución de alta velocidad que rodea una ubicación icónica. «Estábamos súper emocionados», dice Aronofsky.

Aronofsky tenía su colaborador, director de fotografía Matthew Libatiquea su lado. «Atrapado robando» marca su décima colaboración.

Llegar a la persecución no fue una tarea fácil. Libatique que trabajó en «¡Madre!» Y «Black Swan» dice: «Por lo general, disparamos en entornos controlados, pero estos son cuatro días de disparo, al sol abierto, en un parque muy grande, y tuvimos que viajar una gran distancia desde el comienzo de la escena, hasta la unisphere y luego, en última instancia, al estadio de Shea».

Si las actuaciones parecían reales, eso es porque lo fueron.

El auto de escape que posee Russ es un Toyota Celica vintage. Libatique explica: «Hicimos cosas como poner el Celica en una cosa llamada galleta (una plataforma para que el automóvil se sentara con neumáticos robustos conducidos por una persona en una jaula). Podemos obtener actuaciones auténticas en una situación. También teníamos una vaina en la parte posterior del SUV para que pareciera que Regina estaba conduciendo, y en realidad podría interactuar con ellos».

Aronofsky y Libatique no usaron una segunda tripulación unitaria. En cambio, capturaron la acción ellos mismos. Y sí, Butler hace todas sus acrobacias, incluida colgar una escalera de escape de incendios y conducir la minivan.

Esto significaba que no tenían que cortar de las emociones en los rostros del actor; Podrían permanecer con el rendimiento e integrar sin problemas los dos. «Creo que eso es lo que hace que parezca tan impactante, además del hecho de que estamos rotando alrededor de la unisphere», dice Libatique. Continúa diciendo: «Mantenerlo en la situación ayudará a los actores en todo momento; en lugar de estar en un escenario con una pantalla verde o una pared LED, los pondrá en el lugar y la urgencia de lo que estamos haciendo con la cámara, y que están teniendo como artistas es infeccioso».

A la película se suma cómo Aronofsky y Libatique hicieron que la ciudad de Nueva York jugara un papel vívido. Aronofsky dice: «Se convirtió en una inmersión muy profunda en lo que los vecindarios funcionarían mejor para qué escenas».

Ambos tienen recuerdos distintos de cómo era la ciudad en ese momento. «Las ubicaciones reescribieron parte de la película y dictaron el aspecto de la película. Una vez que vimos las ubicaciones, entendimos la cámara, y entendimos el aspecto y la textura de la película», dice Aronofsky.