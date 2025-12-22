Cómo cuidar un impermeable, trucos para viseras de casco resbaladizas y configuraciones de aire acondicionado anti-rocío

Jacarta – Entrando en la temporada de lluvias, lectores. VIVA Automotriz Mucha gente busca información práctica sobre mantenimiento y comodidad de conducción. A partir de cómo cuidar impermeable Para que no se estropee rápidamente y huela mal, haz un truco sencillo visera del casco permanece resbaladizo bajo la lluvia, hasta que se cuaja y mobil el adecuado para eliminar el rocío. Aquí está el resumen.

1. ¿Los impermeables se estropean rápidamente y huelen mal? He aquí cómo cuidarlo correctamente



Ilustración de secar un impermeable

Los impermeables suelen ser equipamiento obligatorio para los automovilistas, pero a menudo se quejan de que se estropean rápidamente y huelen mal. De hecho, con el cuidado adecuado, su vida útil puede ser mucho más larga y sigue siendo cómodo de usar. ¿Qué errores suelen cometer los conductores al cuidar sus impermeables? Leer más.

2. No tiene por qué ser caro, cómo hacer que la visera de un casco sea resbaladiza como las hojas de taro.



Ilustración de andar en moto bajo la lluvia.

La visión borrosa debido al agua de lluvia en la visera del casco es un problema clásico para los motociclistas. Curiosamente, existe una forma sencilla y económica de hacer que el agua fluya directamente sin que se pegue a la visera. ¿Qué materiales se utilizan y qué tan efectivo es este truco bajo una lluvia intensa? Leer más.

3. A menudo es incorrecto, esta es la configuración de aire acondicionado del automóvil adecuada para eliminar la condensación



Ilustración de una ventanilla de coche con niebla

Los cristales de los coches que se empañan cuando llueve o hace frío a menudo interfieren con la visibilidad y ponen en peligro la seguridad. Muchos conductores todavía configuran incorrectamente el aire acondicionado, por lo que la condensación empeora. ¿Cuáles son los ajustes de CA correctos para que el cristal vuelva a aclararse rápidamente? Leer más.