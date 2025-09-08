Cómo Connor Zilisch casi golpeó a un camarógrafo en el agotamiento posterior a la carrera

Connor Zilisch, el joven de 19 años Serie NASCAR XFINITY Sensación de novato, fue titular en los Raceway de Tecnología Mundial (Gateway). No solo dominó en la pista, sino que también tuvo una celebración posterior a la carrera que casi se volvió peligrosa.

Zilisch aseguró su novena victoria del año y logró drásticamente el campeonato de la temporada regular.

Durante el agotamiento de la victoria, Connor Zilisch deslizó su auto peligrosamente cerca de un camarógrafo en la pista. Afortunadamente, se detuvo justo a tiempo. La llamada cercana evitó lo que podría haber sido un accidente grave.

Las acciones de Connor Zilisch provocaron serias discusiones sobre la seguridad durante las celebraciones posteriores a la carrera y el posicionamiento del personal de los medios en la pista.

En la pista, la actuación de Zilisch fue espectacular. Lideró 121 vueltas y navegó por expertos en reinicios tardíos. Su habilidad y compostura bajo presión estaban en exhibición completa. Esta victoria marcó su cuarta victoria consecutiva.

Al hacerlo, se unió a un grupo de élite en Historia de la serie Xfinity Junto a Sam Ard y Noah Gragson. Con nueve victorias en su temporada de novato, Zilisch está demostrando que es una de las estrellas en ascenso de NASCAR.

«Este fue estresante» Dijo Zilisch Después de la carrera. «Hombre, eso es increíble. Cuatro seguidos. Creo que son siete de los últimos ocho para nuestro equipo de Weathertech Chevrolet. Todos los fines de semana, nos presentamos y somos un hipódromo ganador».

«Mi equipo de boxes se ejecuta, mi equipo se ejecuta y todos hacen su trabajo. Entonces, sí, es increíble poder hacer esto y ganar estas muchas carreras. Esta es la mayor cantidad de victorias que JRM ha ganado en un año, así que también es genial hacerlo por ellas».

Wild Celebration plantea preocupaciones de seguridad

Mientras que la conducción de Connor Zilisch el día de la carrera impresionó a los fanáticos, su celebración posterior a la carrera puso a los riesgos de seguridad enfocados. Durante su agotamiento exclusivo, el novato se acercó a un camarógrafo estacionado en la pista.

Se detuvo justo a tiempo para evitar una colisión. El incidente destacó los riesgos de las celebraciones en la pista y provocó conversaciones sobre la mejora de las medidas de seguridad para el personal de los medios.

La energía de Zilisch condujo a momentos más caóticos. Retrocedió su auto en la pared mientras realizaba donas. Incluso se deslizó por el capó y el parabrisas de su automóvil, rasgando su traje de fuego en el proceso.

¿Es hora de hacer que los equipos de cámara se salgan de la pista mientras un conductor hace agotamiento? Esta fue una llamada cercana con Connor Zilisch durante su celebración. #NASCAR 🎥: @Thecw_sports pic.twitter.com/babc3a46c7 – Motorsport (@motorsport) 7 de septiembre de 2025

Reflexionando sobre el contratiempo, Connor Zilisch bromeó: «Podría tener que repensar mi estilo de celebración después de este».

Los fanáticos y los funcionarios se sintieron aliviados de que no ocurrieron heridas. Esto fue especialmente significativo dada la lesión de collarbona pasada de Zilisch por un incidente de celebración de Watkins Glen.

El dominio de Connor Zilisch en la pista solidifica su estado de novato

A pesar de la falta de falta, la victoria de la puerta de enlace limitó una extraordinaria campaña de novato. La capacidad de Connor Zilisch para controlar la carrera, liderar las vueltas y administrar reinicios refleja tanto su talento como la precisión de su equipo. También expresó su gratitud a los fanáticos en el evento St. Louis. Su energía y apoyo fueron una parte clave de su éxito.

Con nueve victorias y el campeonato de temporada regular en su haber, Connor Zilisch y el JR Motorsports El equipo está listo para los playoffs. Esta victoria destaca no solo su destreza de conducción sino también la efectividad de su equipo. Marca un año hito para los deportes de motor de Zilisch y JR.

A medida que NASCAR se mueve hacia la temporada de playoffs, todos los ojos estarán en Zilisch. Tanto los fanáticos como los competidores están ansiosos por ver si su impulso del año novato continúa. Una cosa es segura: con su habilidad, determinación y espectáculo, Connor Zilisch es un nombre que no se olvidará en el corto plazo.