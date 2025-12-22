Cómo comprobar que su nombre pasa la selección PPIH de Arabia Saudita de 2026, ¡aquí le explicamos cómo!

Jacarta – Comité de selección de funcionarios organizadores del Hajj (PPIH) Nivel central de Arabia Saudita El Ministerio de Hajj y Umrah de la República de Indonesia (Kemenhaj) anunció oficialmente los resultados de la selección de PPIH para 1447 H/2026 AD. Los participantes pueden verificar sus nombres a través del código QR del Ministerio de Haj.

Lea también: Se anuncian los resultados de la selección de PPIH 2026, se aprobaron los rangos 1 a 40



El anuncio de los resultados de la selección de Arabia Saudita del PPIH 2026 se realizó después de que el comité completara el cálculo y la recapitulación de las puntuaciones de las pruebas asistidas por computadora (CAT), así como las entrevistas de todos los participantes de la selección de nivel central.

Para saber si su nombre figura entre los participantes que aprobaron, el comité indicó que los participantes con los rangos 1 a 40 fueron declarados aprobados y tenían derecho a participar en las etapas de capacitación de PPIH Arabia Saudita 2026.

Lea también: Al abrir la prueba CAT de selección de oficiales del Hajj 2026, el ministro del Haj Gus Irfan advierte esto



Los participantes pueden acceder a la lista oficial de graduación a través del canal de información del Ministerio de Hajj y Umrah de la República de Indonesia. El comité proporciona una lista de los nombres de los participantes que aprobaron en un anuncio digital que se puede abrir escaneando el código QR en la segunda diapositiva de imagen cargada en el anuncio de selección de PPIH en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Haj.

«Se puede acceder a la información completa y a una lista de los nombres de los participantes escaneando el código QR en la segunda diapositiva de la imagen. Continúe monitoreando más información y prepárese lo mejor posible», explicó la cuenta del Ministerio del Haj, citada el lunes (22/12/2025).

Lea también: 7 cosas que los participantes de la selección PPIH 2026 deben preparar hoy



En su comunicado, el comité explicó que el anuncio actual es sólo para servicios de transporte, alojamiento, alimentación, orientación de adoración, servicios para congregaciones de ancianos y discapacitados, así como PKPPJH.

Mientras tanto, el comité enfatizó que los resultados de la selección de reclutamiento del Centro de Medios Hajj (MCH) y de Protección de la Congregación (Linjam) no se anunciaron simultáneamente. Los anuncios de las dos formaciones se entregarán por separado.

Los participantes que se declaran aprobados son aquellos que obtienen la puntuación más alta en función de la acumulación de resultados del CAT y de las entrevistas. Estos participantes luego participarán en las etapas de capacitación de PPIH Arabia Saudita 2026 de acuerdo con las regulaciones aplicables.

El comité también enfatizó que el anuncio de los resultados de la selección de PPIH a nivel central de 2026 se preparó y determinó con base en el Decreto del Ministro de Hajj y Umrah Número 22 de 2025 sobre las Directrices para la selección y/o nombramiento de PPIH y partidarios de PPIH.

Se ruega a los participantes declarados aprobados que se preparen inmediatamente para participar en las etapas de formación avanzada. El comité de selección proporcionará más información técnica sobre el calendario y el mecanismo de formación.