Cómo comprar zapatillas Nike Air Jordan 8 Retro ‘blancas y rojas’ en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Cuando michael jordán Ganó su tercera Final de la NBA en 1993 (derrotando a Charles Barkley y los Phoenix Suns), sería su último campeonato en unos años debido a que se retiró del baloncesto profesional. Antes de comenzar su corta carrera en el béisbol, MJ estaba en la cima de la NBA con un “tres títulos” en su carrera y un par de ahora icónicos Nike jordan 8 zapatillas en sus pies.

Y más de 30 años después, Nike vuelve a lanzar el Zapatillas Air Jordan 8 Retro “Blancas y Rojas Verdaderas” el sábado 20 de diciembre a las 10 a.m. ET/7 a.m. PT.

Con un precio de $235, el Zapatillas Nike Air Jordan 8 Retro “Blancas y Rojas Verdaderas” Esta suela de goma aumenta su amortiguación con una apariencia limpia y retro, especialmente con detalles muy de los 90 y correas cruzadas en la parte superior. Las zapatillas también son livianas y están hechas de una mezcla de cuero real y sintético combinada con una parte superior de tela para mayor durabilidad.

Además, los zapatos exclusivos presentan el número 23 de Michael Jordan en la correa superior, mientras que el logotipo «Jumpman» se puede encontrar en la parte inferior de cada suela. La silueta es simplemente icónica, ya que estas zapatillas vienen en una combinación de colores blanco, rojo verdadero y negro.

Nike Zapatillas Nike Air Jordan 8 Retro ‘Blancas y Rojas’ Fecha de lanzamiento: 20 de diciembre a las 10 a.m. ET/7 a.m. PT

Y si eres un Miembro de Nikepuede obtener envío gratis en pedidos superiores a $ 50 y más. Pero si no eres miembro, entonces tu pedido debe ser superior a $75 para obtener envío gratis.

Puedes registrarte para ser un Miembro de Nike para obtener beneficios del minorista de ropa deportiva, como envío gratuito, asesoramiento de expertos sobre deportes y estilo, experiencias exclusivas, acceso temprano a nuevos lanzamientos, descuentos y ofertas especiales, devoluciones sin recibo y mucho más. El registro es gratuito para aquellos con una dirección de correo electrónico..

Disponible el sábado 20 de diciembre por $215, el Zapatillas Nike Air Jordan 8 Retro “Blancas y Rojas Verdaderas” Son unisex y vienen en varios tamaños. Los zapatos también vienen en tallas para niños grandes, niños pequeños y criaturas con precios desde $ 90 en Nike.com.