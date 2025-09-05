Cómo comprar un dispositivo tecnológico en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Con más y más personas que regresan a la oficina, dejar las comodidades del hogar al trabajo no es tan malo, especialmente con este práctico accesorio para teléfonos inteligentes en sus manos.

A la venta por $ 69.99 (reg. $ 129.99) en Amazon, el Recorder de voz recolx es una herramienta de productividad híbrida que combina múltiples dispositivos en un accesorio. Es ideal para reuniones de oficina, llamadas de trabajo, entrevistas de alfombra roja, escribir un guión, grabar llamadas telefónicas y mucho más.

El dispositivo de productividad funciona como una grabadora de voz y una herramienta de voz de IA que funciona con ChatGPT 5.0. ¿Y lo mejor de todo? Es inalámbrico y compatible con Magsafe con Apple iPhone, Google PixelSamsung Galaxy S25 y muchos otros dispositivos móviles.

El Recorder de voz recolx El diseño es elegante con un sistema magnético que hace que sea más fácil adjuntar a su teléfono inteligente. Funciona al igual que una grabadora de voz regular, pero facilita la transcripción, traduce, organiza sus pensamientos, resume y busca y mucho más. Piense en ello como su asistente de escritura personal. De hecho, puede traducir más de 100 idiomas con un botón.

La herramienta de productividad está hecha para que su flujo de trabajo sea más suave, ya que puede pasar rápidamente de tomar notas de voz a obtener respuestas más inteligentes con facilidad con facilidad.

Además, si es un suscriptor de Amazon Prime, puede obtener envío gratuito en el Recorder de voz recolx con entrega dentro de dos días. De lo contrario, solo obtendrá el envío gratuito de artículos superiores a $ 35 para los no suscriptores.

El Recorder de voz recolx está a la venta por $ 69.99 (reg. $ 129.99) en Amazon. Este es un ahorro del 46% y su precio más bajo de todos los tiempos.