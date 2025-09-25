Cómo comprar un automóvil para que coincida con el presupuesto

Semarang, Viva – La serie de Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 continuó oficialmente en la ciudad de Semarang. Habiendo estado previamente presente en Tangerang y Surabaya, la exposición automotriz más grande de Indonesia se abrió el miércoles en Muladi Dome, Universidad Diponegoro.

Este evento presenta docenas de marcas automotrices, que van desde vehículos de pasajeros, comerciales, hasta motocicletas. Además de mostrar las últimas innovaciones, Giias Semarang También es una oportunidad para que la gente de Java central esté más cerca del desarrollo de la industria automotriz nacional.

El secretario general de Gaikindo, Kukuh Kumara, dijo que la presencia de Giias en Semarang fue parte de un esfuerzo para alentar el crecimiento industrial en Java Central.

«Hasta las 18 marcas de vehículos participan e introducen la última tecnología. Esperamos que esto pueda expandir el acceso a la comunidad en las regiones de desarrollo automotriz», dijo en un comunicado oficial, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Entre los expositores, hay SuLa plataforma digital propiedad del Astra Group, que utiliza el impulso de Giias Semarang para proporcionar diferentes experiencias a los visitantes. El CEO de SEVA, David Thamrin, dijo que esta exposición podría ser un espacio para que la comunidad encuentre un automóvil según sea necesario.

«Giias siempre presenta muchas opciones. Queremos que la gente de Central Java pueda usarlo bien», dijo David.

Seva no solo trae ofertas de productos, sino que también educa a los visitantes sobre la importancia de la planificación financiera al comprar un vehículo.

El Jefe de Marketing Digital y SEVA, Trijoko Agung Wibowo, enfatizó que el tema de las capacidades financieras es a menudo un desafío antes de comprar un automóvil.

Según JoJo, su apodo, los visitantes pueden probar características como calculadoras de préstamos para descubrir las cuotas estimadas de acuerdo con las condiciones financieras o el descubrimiento de automóviles que ayuda a elegir automóviles en función de las necesidades y el presupuesto.

Seva también coopera con instituciones financieras como Astra Credit Companies (ACC) y Toyota Astra Financial Services (TAF) para que el proceso de compra sea más accesible.

Además, SEVA presenta un programa especial titulado «Giias Affairs the Iguk». Este programa ofrece varios beneficios, incluido el reembolso de hasta Rp1.5 millones para ciertas compras. Para los visitantes que son vehículos intercambiados a través de OlxMobbi, hay reincidentes adicionales por valor de RP. 3 millones.

«Lo más importante, queremos que los visitantes estén más tranquilos al determinar el automóvil que se adapte a sus necesidades y condiciones financieras», explicó Jojo.

Se espera que Giias Semarang sea una fuerza impulsora para el crecimiento del mercado automotriz en Java Central. La provincia es conocida como uno de los principales contribuyentes para las ventas nacionales, por lo que se cree que la presencia de la exposición puede expandir el alcance de la industria al tiempo que proporciona nuevas alternativas para la comunidad en la elección de vehículos.