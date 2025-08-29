Cómo comprar televisores 4K en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

¿Cuándo es el mejor momento para comprar un televisor nuevo? Fin de semana del día del trabajo ¡Está aquí! Amazon tiene un montón de ofertas En televisores 4K grandes con ahorros de hasta casi un 50% de descuento en los precios de lista en modelos premium de Hisense. En otras palabras: ahora puedes tener un televisor impresionante en tu sala de estar más temprano que tarde, especialmente antes del Black Friday.

Redondeamos el Las mejores ofertas de TV Hisensecon precios que comienzan en $ 1,497.99 para televisores Ultra HD de hasta 100 pulgadas. Con hasta 100 pulgadas de tamaño, estos televisores inteligentes son enormes e ideales para una gran sala de estar, o el sótano «cueva del hombre», justo a tiempo para el comienzo del Fútbol de la NCAA y NFL temporadas.

Todos los televisores 4K mencionados a continuación, ya sea ejecutando Google TV o Amazon Fire TV, por lo que no hay necesidad de conectar un dispositivo de transmisión para ver sus películas favoritas, programas de televisión y eventos de televisión en vivo. Simplemente sincronice el televisor 4K con la red Wi-Fi de su hogar para acceder a Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+, HBO Max, Paramount+, Peacock y otras aplicaciones de transmisión con facilidad.

Desplazarse hacia abajo y Compre nuestras elecciones para las mejores ofertas de TV Hisense de Amazon.

Hisense Elección de editores Hisense Hisense de 100 pulgadas ULED ULED 4K ULD ULTRA ULTRA HD SMART TV Precio más bajo de todos los tiempos de todos los tiempos

A la venta por un enorme 50%, Hisense U8 Smart TV Cuenta con una gran pantalla ULED ULED ULED de 100 pulgadas de 100 pulgadas que está hecha para ver deportes en vivo, juegos de alta velocidad y disfrutar de grandes películas en casa. ¡Esto es una compra obligada, especialmente para aquellos que aman su entretenimiento gigantesco!

Hisense Hisense de 98 pulgadas QD5 Series QLED 4K Ultra HD Smart TV

A impresionantes 98 pulgadas, el Hisense QD5 Series Qled 4K Ultra HD Smart TV Cuenta con una calidad de imagen brillante y vívida con un movimiento suave y sedoso cuando ves tus películas favoritas, programas de televisión y deportes.

Hisense Hisense de 100 pulgadas QD6 Series Qled 4K Ultra HD Smart TV

Con un precio de $ 1,697.99 (reg. $ 2,499.99), el Hisense de 100 pulgadas QD6 Series Qled 4K Ultra HD Smart TV es una bestia enorme para tu hogar. Cuenta con Fire TV incorporado para aplicaciones de transmisión, mientras que usa el Asistente de voz de Alexa para una búsqueda rápida de voz y una navegación con manos libres. Si eres un ávido suscriptor de Amazon, entonces este es el televisor para ti.

Hisense Hisense de 100 pulgadas de 100 pulgadas ULED 4K ULED ULTRA ULTRA HD SMART TV

A 100 pulgadas, el Hisense U7 Mini-Led ULED 4K Ultra HD Smart TV Smart Tiene IMAX mejor soporte para ver películas a lo grande. Es el más cercano a tener un teatro IMAX en su hogar.

Hisense Hisense de 100 pulgadas U6 Serie Mini-LED 4K Ultra HD HD Smart TV

Amazon marcó el Hisense de 100 pulgadas U6 Serie Mini-LED 4K Ultra HD HD Smart TV hasta $ 1,997.99 (reg. $ 2,599.99) para el Día del Trabajo, un ahorro de casi el 25%. Este televisor es ideal, si está buscando un modelo de rango medio con todas las campanas y silbato para impresionar, como Dolby Atoms y Dolby Vision Support, pero un descuento.

Y si eres un Amazon Prime miembro, puede obtener envío y acceso gratuitos a Aún más ofertas durante el fin de semana del Día del Trabajo.

¿No es miembro? Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo eso Amazon Prime tiene que ofrecer, incluido el acceso a Prime Video y Prime Gaming; Envío rápido gratis en menos de dos días con entrega principal; Descuentos en la tienda en Whole Foods Market, acceso a exclusivo compras Eventos, como Prime Day y Black Friday, y más.

