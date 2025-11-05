Cómo comprar las nuevas zapatillas Nike Air Jordan 11 Retro ‘Rare Air’ en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Cuando michael jordán Regresó a la NBA después de dos años alejado del juego, llevó a los Chicago Bulls a las semifinales de la Conferencia Este en 1995. Mientras Jordan y los Bulls perdieron la serie ante el Orlando Magic, él vestía el ahora icónico Zapatillas Nike Air Jordan 11.

Y 30 años después, Nike está reeditando el Zapatillas Air Jordan 11 Retro “Rare Air” el miércoles 5 de noviembre a las 10 a.m. ET/7 a.m. PT.

Con un precio de $235, el Zapatillas Nike Air Jordan 11 Retro “Rare Air” Esta suela de goma aumenta su amortiguación liviana con una apariencia limpia y retro, especialmente con una envoltura de charol azul real profundo, resbaladizo y brillante. El zapatillas También son livianos y están hechos de una mezcla de cuero real y sintético combinado con una parte superior de tela para mayor durabilidad.

Además, los zapatos exclusivos presentan el número 23 de Michael Jordan «oculto» en la parte superior de cada talón, así como el logotipo «Jumpman» en los talones y en la parte inferior. De hecho, los ojales deletrean «Jordan» subiendo y bajando por cada zapatilla. La silueta es simplemente clásica, mientras que estas zapatillas vienen en una combinación de colores azul real intenso, vela, negro y rojo fuego.

Nike Zapatillas Nike Air Jordan 11 Retro ‘Rare Air’ Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre a las 10 a.m. ET/7 a.m. PT

Y si eres un Miembro de Nikepuede obtener envío gratis en pedidos superiores a $ 50 y más. Pero si no eres miembro, entonces tu pedido debe ser superior a $75 para obtener envío gratis.

Puedes registrarte para ser un Miembro de Nike para obtener beneficios del minorista de ropa deportiva, como envío gratuito, asesoramiento de expertos sobre deportes y estilo, experiencias exclusivas, acceso temprano a nuevos lanzamientos, descuentos y ofertas especiales, devoluciones sin recibo y mucho más. El registro es gratuito para aquellos con una dirección de correo electrónico..

Disponible el miércoles 5 de noviembre por $235, el Zapatillas Nike Air Jordan 11 Retro “Rare Air” Son unisex y vienen en varios tamaños. Los zapatos también vienen tallas para niños grandes con precios desde $ 190 en Nike.com.