Cómo comprar las mejores ofertas en línea

T-Mobile no es sólo para teléfonos inteligentes, como el iPhone 17pero también es para rápido internet en casa también. Para las vacaciones, la empresa está oOfreciendo nuevas ofertas para los clientes. para cambiar a Internet residencial 5G de T-Mobile, rápido, confiable y potente, o para combinar Internet residencial con un plan telefónico pospago de T-Mobile. Entregado a través de una red celular 5G; Las velocidades varían debido a factores que afectan las redes celulares, incluida la priorización de datos. De hecho, también hay ofertas para obtener Hulu y Paramount+ Essential cuando suscríbete a un plan de Internet residencial All-In 5G de T-Mobile. Desplázate hacia abajo y compra las mejores ofertas de Internet residencial 5G de T-Mobile.

T-Mobile

Cuando cambias el Internet de tu hogar a Internet residencial 5G de T-Mobilepuede recuperar hasta $ 300 solo por hacer el cambio. Los planes incluyen datos ilimitados, Internet premium de alto rendimiento y una garantía de precio de cinco años (se aplican exclusiones como impuestos y tarifas). El reembolso se presenta en forma de una tarjeta virtual prepago de Mastercard. Espere 14 semanas desde el envío del reembolso.

Consulta la disponibilidad de Internet residencial 5G de T-Mobile en tu área local aquí.



T-Mobile

Para clientes nuevos y existentes, puede ahorrar hasta $1,000 por año cuando combina Internet residencial 5G integral de T-Mobile con cuatro teléfonos inteligentes con el plan de voz Experience Beyond y Autopay de la compañía. Este plan es ideal para familias que desean un servicio de Internet rápido y confiable en casa y mientras viajan. Obtenga más información sobre el Paquete familiar T-Mobile All-In Home Internet aquí.

Ahorros basados ​​en una tercera línea gratuita a través de créditos en la factura mensual, descuento por Internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por pago automático. Se requiere crédito calificado. Los créditos pueden tardar hasta 2 ciclos de facturación; Los créditos se detendrán si cancelas alguna línea o cambias de plan. El precio de AutoPago requiere cuenta bancaria. o tarjeta de débito; de lo contrario, $5 más/mes/línea. No se puede combinar con ningún otro descuento, promoción u oferta.

Cortesía de Hulu

Mientras tanto, los clientes del plan T-Mobile All-In Home Internet pueden obtener Hulu y Paramount+ Esencial incluido: un valor de $ 11,99 por mes y un valor de $ 7,99 por mes, respectivamente. Esto es ideal para cualquiera a quien le guste ver películas de gran éxito y programas de televisión en línea que merecen la pena.

Hulu es el hogar de originales de éxito, como «Only Murders in the Building», «Chad Powers», «Solar Opposites», «Murdaugh: Death In The Family», «The Bear», «The Kardashians», «The Handmaid’s Tale», «Paradise» y otros.

Supremo+

Con Paramount+ EsencialTendrás acceso a originales, como «Mayor of Kingstown«, «Star Trek: Strange New Worlds», «Tulsa King», «Lioness», «Landman», «NCIS: Tony & Ziva» y otros. Paramount+ Essential viene con acceso a CBS, Comedy Central, MTV, BET, Nickelodeon, The Smithsonian Channel, CBS News y CBS Sports para deportes en vivo.

Más información sobre Internet residencial 5G de T-Mobile aquí.

