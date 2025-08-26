Cómo comprar la nueva máquina Arcade1up Terminator 2 Deluxe Arcade Machine Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Si creciste durante los años 90, entonces hay una muy buena posibilidad de que hayas visto y jugado «Terminator 2: Día del juicio – El juego de arcade ”cuando fuiste a una sala de cine. Parecía que estaba en todas partes, incluidas las arcadas, las pizzerías e incluso algunas estaciones de servicio. Sin embargo, ahora puedes jugar el juego de arcade en casa.

Disponible por $ 599.99 en Walmart, el Arcade1up terminator 2 Máquina arcade de lujo es una réplica del clásico videojuego de Midway Games, pero con un giro moderno, con Wi-Fi incorporado para multijugador en línea, tablas de clasificación globales, imágenes detrás de escena del juego y otras características.

El gabinete Arcade se mide a poco más de cinco pies de altura, viene con un monitor de color de 17 pulgadas para colores y gráficos impresionantes, y cuenta con altavoces duales para audio dinámico y rico. Está diseñado con una carpa iluminada y ranuras y puertas de monedas de imitación. Sin embargo, no necesitas bombear cuartos en el arcade, simplemente sigues jugando el juego para continuar.

Con su diseño de gabinete elegante y delgado y pistolas de luz de dos jugadores, Arcade1up terminator 2 Deluxe es ideal para una sala de juegos, una oficina en casa o en el sótano «Cave hombre». Incluso tiene réplicas de obras de arte que hacen que la máquina se vea y se sienta tan auténtica para el original desde los años 90. También está disponible en Amazonas.

Y dado que este gabinete es de Walmart, lo enviará a su hogar de forma gratuita con una entrega rápida y conveniente, gracias a Walmart+.

Walmart+ es el programa de suscripción y recompensas del minorista que ofrece ventajas, ofertas exclusivas y más. Si no eres miembro, entonces puedes Regístrese para una prueba gratuita de 30 días aprovechar los beneficios, incluida la entrega rápida de forma gratuita (sin un precio mínimo en su carrito); ahorros de combustible en varias estaciones de servicio; Paramount+ transmisión para ver los originales de éxito y la programación clásica; ahorros con acceso temprano para el evento de ahorro de verano de Walmart; y mucho más. Obtenga más información sobre Walmart+ aquí.

Además, Arcade1up Con frecuencia se suma a su serie de juegos de arcade vintage, incluyendo «Mortal kombat II«»Crisis de tiempo«»Sra. Pac-Man«»Mermelada de la NBA«»Big Buck Hunter» y «Tu rocío. » Obtenga más información sobre Arcade1up aquí.

