Cómo comprar la nueva consola de juegos Nintendo Switch 2 en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después Vender un récord de más de tres millones de unidades en los primeros cuatro días de lanzamientoel Nintendo Cambiar 2 rápidamente agotado en Internet. Y, unos meses después, el nuevo juego de azar La consola está de vuelta en stock.

Disponible para su compra a $ 449, el Nintendo Switch 2 está disponible en Walmart.

Puede Regístrese para una prueba gratuita Walmart+ 30 días para aprovechar todo lo que el servicio de suscripción tiene para ofrecer, como el acceso a Paramount+ o Peacock; envío rápido gratis sin pedido mínimo; descuentos en la tienda en Walmart; Ahorros en Burger King, acceso a eventos de compra exclusivos, como ofertas para días y la Semana de los Ahorros, y muchas más ventajas. Obtenga más información sobre Walmart+ y sus beneficios aquí.

Nintendo

Aún mejor, si compras en WalmartEntonces simplemente puedes ir y recoger el Nintendo Switch 2 en su ubicación minorista local. Esta es una de las mejores maneras de poner la consola en sus manos más temprano que tarde.

Si bien es bueno recoger el Nintendo Switch 2También necesitarás juegos para jugar, por lo que realmente puedes ver cuánto puede manejar la nueva consola, en comparación con el original. Nintendo es una liberación de un puñado de títulos en «Mario Kart World», «Nintendo Switch 2 Welcome Tour,” “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,” “The Legend of Zelda: Breath of the Wild,” “Sid Meier’s Civilization 7,” “Street Fighter 6,” “Cyberpunk 2077,” “Deltarune,” “Fortnite,” “Arcade Archives 2: Ridge Racer,” “Yakuza 0 Director’s Cut,” “Split Fiction,” “Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster «,» Puyo Puyo Tetris 2s «,» Nobunaga’s Ambition: Awakening «,» Arcade Archives 2: Ridge Racer «y» Hogwarts Legacy «, y están disponibles en Walmart.

Nintendo

Mientras tanto, puedes comprar el Nintendo Switch 2 y «Mario Kart World» juntos en un paquete a partir de $ 499 en Walmart.

Nintendo Switch 2 está disponible a partir de $ 449 en Walmart y Amazonas. Mientras tanto, mire el primer vistazo para la nueva consola de juegos con Paul Rudd, a continuación: