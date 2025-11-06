Cómo comprar juegos de Nintendo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Para la temporada navideña, nintendo está reforzando sus títulos para el interruptor nintendo 2 con más juegos, como “Mario Kart World”, “Donkey Kong Bananza» y otros. Además, el juego de azar La compañía acaba de lanzar un nuevo título que retoma una franquicia favorita de los fanáticos y extiende la historia en “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Ingresar «Hyrule Warriors: La era del encarcelamiento» para Nintendo Switch 2, que es el primer juego de Hyrule Warriors para una consola doméstica desde «Hyrule Warriors: Age of Calamity» de 2020 para el Nintendo Switch original. El nuevo juego está disponible para su compra por $69 en Walmart, a partir del jueves 6 de noviembre.

La nueva entrega presenta a la princesa Zelda en una aventura por el antiguo Hyrule para ayudar al rey Rauru y a la reina Sonia, junto con los seis sabios, a detener la invasión de Ganondorf. “Hyrule Warriors: La era del encarcelamiento”tiene mecánicas de “hack and slash” para atravesar Hyrule con una combinación de ataques y dispositivos Zonai especiales.

Hay un modo cooperativo ingenioso que realmente aprovecha el nuevo hardware Joy-Con 2, con una vista de pantalla dividida durante todo el juego.

nintendo ‘Hyrule Warriors: La era del encarcelamiento’

Si eres fanático de “La leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino”, entonces es probable que seas fanático de “Hyrule Warriors: La era del encarcelamiento» también. El juego extiende la historia de «Tears of the Kingdom», mientras te permite jugar como la Princesa Zelda (y otros personajes) del pasado para salvar la antigua Hyrule. «Age of Imprisonment» es un buen punto de conexión y sirve como precuela y misión secundaria extendida al mismo tiempo. También es una muy buena pieza complementaria en lugar de una secuela completa.

A partir del jueves 6 de noviembre, “Hyrule Warriors: La era del encarcelamiento» está disponible para Nintendo Switch 2 en Walmart y Amazon. Tiene un precio de $ 69. Mientras tanto, puedes ver el avance general a continuación.