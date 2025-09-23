Cómo comprar el set de caja de acero 4k de Dark Knight Trilogy 4K

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Lanzado en junio de 2005, El Caballero Oscuro La trilogía comenzó con la primera película de la serie «Batman comienza. » Y ahora, para su vigésimo aniversario, Christopher NolanLa trilogía de cine de superhéroes de ‘SUPERÁNA está obteniendo un nuevo lanzamiento de video casero de edición limitada 4K Ultra HD Digital Edition.

Disponible por $ 132.98, The Dark Knight Trilogy 4K Steelbook Box Set está disponible, como un lanzamiento exclusivo de Amazon.

El lanzamiento de Steelbook Box Set viene con copias de disco 4K de cada película en la trilogía, así como copias de Blu-ray y digitales para ver en la aplicación móvil en cualquier lugar de películas.

Mientras tanto, el set de la caja viene con un disco adicional con una serie de características, que incluye una mirada detrás de escena de la trilogía de la fabricación de Dark Knight, entrevistas con directores y elenco, galerías de producción y mucho más. También viene con algunos artículos coleccionables, como tarjetas lenticulares, tarjetas de arte de Billboard de la ciudad, planos de murciélagos y más.

Amazonas Amazon Exclusive La trilogía del caballero oscuro

Dirigida por Christopher Nolan, The Dark Knight Trilogy presenta las películas «Batman Begins», «The Dark Knight» y «El Caballero Oscuro se levanta«Y sigue los orígenes de Bruce Wayne convirtiéndose en Batman (Christian Bale) y cómo el superhéroe mantiene a la ciudad de Gotham a salvo de los políticos corruptos, el crimen organizado y los supervillanos maníacos, incluidos Ra (Liam Neeson) y Talia Al Ghul (Marion Cotillard), el Joker (Heath Ledger) y Bane (Tom Hardy).

La trilogía del cine también está protagonizada por Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Katie Holmes y Maggie Gyllenhaal, Anne Hathaway, Aaron Eckhart, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Colin McFarlane, Néstor Carbonell, Tom Wilkinson, Ereric Roberts, Ben Mendelsohn, Matthew Modine y otros.

Disponible ahora, La trilogía del caballero oscuro Viene en un nuevo set de caja de acero 4K de edición limitada. Puede comprarlo ahora por $ 132.98 en Amazon.

