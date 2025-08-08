Cómo comprar el nuevo teléfono inteligente en línea, precios

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Samsung está buscando cosechar las recompensas de su propio nuevo teléfono inteligente, el Samsung Galaxy Z Fold 7. El técnico Giant lanzó un nuevo plegable Androide teléfono inteligente, que está disponible en Samsung, T-Mobile, AT&T, Walmart y Amazonas.

Tuvimos la oportunidad de probar el Samsung Galaxy Z Fold 7 y descubrió que tiene una pantalla ultra delgada, afilada y detallada con movimiento suave y mantecoso y multitarea rápida para un cambio rápido de aplicaciones. El reclamo principal de la fama con este modelo es su tamaño notable cuando se pliega y abre, mientras que se siente como un teléfono inteligente normal cuando está cerrado y una mini tableta de tamaño completo cuando se abre.

En cuanto al pliegue plegable, en comparación con otros modelos, apenas se notó al mirarlo directamente (especialmente cuando se mira a YouTube), mientras que el toque se siente prácticamente sin problemas. En pocas palabras: el pliegue no se interpone en el uso diario.

Inmediatamente nos impresionó la calidad de la foto y el conjunto mejorado de funciones de IA para edición de fotos y asistente de llamadas automatizado, y, en comparación con el iPhone de Apple, encontramos el Galaxy Z Fold 7 Ser el mejor para consumir medios, diseño elegante y duración de la batería larga.

El Samsung Galaxy Z Fold 7 es un nuevo teléfono inteligente plegable que tiene una larga duración de la batería. En nuestras pruebas, obtuvimos más de 70 horas por carga. También tiene un muy nítido y claro 6.5 pulgadas en modo de teléfono inteligente y 8 pulgadas en modo de tableta AMOLED pantallas a hasta 120 Hz, un impresionante sistema trasero de triple cámara para fotografía a nivel profesional y características inteligentes de IA para uso de productividad y entretenimiento. No tiene comparación con cualquier otro teléfono inteligente plegable.

Samsung Mejor teléfono plegable en 2025 Samsung Galaxy Z Fold 7 A partir de $ 1,999.99

El teléfono inteligente tiene 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento a bordo para comenzar, mientras que funciona como el buque insignia de Samsung Galaxy S25 como teléfono inteligente y el Samsung Galaxy Tab A9+ como una tableta, el híbrido ideal.

Es realmente como obtener lo mejor de ambos mundos. Gracias a su tamaño y casi biseles de borde a borde, los Samsung Galaxy Z Fold 7 Se siente como un teléfono inteligente real cuando se pliega sin compromisos y falta de bienes raíces de exhibición, mientras que se siente como una mini tableta cuando se despliega. Este dispositivo móvil es un sueño para ver YouTube y Netflix sobre la marcha.

A partir de $ 1,999.99, el Samsung Galaxy Z Fold 7 es el mejor teléfono inteligente plegable para comprar en 2025. Viene en tres colores: jetblack, Blue Shadow y Silver Shadow. Además, el teléfono plegable está disponible en Mentaa Samsung.com Color exclusivo.