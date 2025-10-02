Cómo comprar el juego de Sony PlayStation 5 en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después de cinco años desde el original «Fantasma de Tsushima’s«Lanzamiento, la secuela de uno de los mejores juegos de 2020 finalmente está llegando a los estantes de las tiendas».Fantasma de Yōtei«Ahora está disponible para el Sony PlayStation 5. Ahora es tu oportunidad de jugar uno de los juegos más esperados del año.

Con un precio de $ 69, «Fantasma de Yōtei» está disponible para comprar. Se lanza el jueves 2 de octubre.



Entretenimiento interactivo de Sony

El juego se desarrolla en el año 1603 (más de 300 años después de «Ghost of Tsushima») y sigue a ATSU (Erika Ishii), un mercenario que toma la persona de Onryō. Ella caza el «Yōtei Six», la pandilla roaming que asesinó a su familia.

También está protagonizada por Brent Mukai, Melody Peng, Eddie Shin, Hira Ambrosino, Anzu Lawson, Chris Naoki Lee, Keisuke Hoashi, Lee Shorten, Tomomichi Nishimura y otros.

Mientras tanto, Sony dejó caer un juego PlayStation Dualsense Wireless Controller: Ghost of Yōtei Gold Limited Edition para ir con el nuevo juego. Además, hay un Sony PlayStation 5: Ghost of Yōtei Gold Limited Edition disponible. Viene con el controlador coincidente y una copia del juego.

Entretenimiento interactivo de Sony PlayStation Dualsense Wireless Controller, ‘Ghost of Yōtei’: Gold Limited Edition

«Fantasma de Yōtei» está disponible para Sony PlayStation 5. Mira el trailer de lanzamiento para el videojuego, a continuación: