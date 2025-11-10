Cómo comprar discos Blu-ray y 4K en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Con el lanzamiento de “Depredador: Badlands” en los cines a principios de noviembre, las expectativas fueron superadas con la película recaudando más de 80 millones de dólares en la taquilla mundial. “Depredador” es más popular que nunca, por lo que es un buen momento para retomar las otras películas de la franquicia en vídeo casero – especialmente porque está en oferta.

Aunque todas las películas de la franquicia se pueden transmitir en HuluPuedes conseguir el lanzamiento físico de “Predator”, “Predator 2”, “Predators” y “The Predator” en Amazon. El Colección de cuatro películas en Blu-ray está a la venta por $29,90 (normalmente $39,99), lo que supone un ahorro del 25 %.

Mientras tanto, puedes conseguir la película precuela”Presa» en 4K Ultra HD por $ 24,68 también en Amazon. Y si eres fanático de la serie “AVP”Ambas películas, “Alien vs. Predator” y “Alien vs. Predator: Requiem”, están disponibles en un juego de Blu-ray por $ 9,94 (reg. $ 14,99) en el gigante minorista, lo que representa un ahorro de casi el 35%.

Estudios del siglo XX ‘Depredador’: Colección de películas Incluye “Depredador”, “Depredador 2”, “Depredadores” y “El Depredador”

Estudios del siglo XX ‘AVP’ Incluye “Alien vs. Predator” y “Alien vs. Predator: Requiem”

Estudios del siglo XX ‘Presa’ Dirigida por Dan Trachtenberg

Y si eres un Amazon Prime Como miembro, puede recibir cualquiera de estos comunicados de prensa físicos de la franquicia cinematográfica “Predator” en su hogar en dos días, gracias a Prime Delivery.

