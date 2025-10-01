Cómo comprar boletos para Tim Heidecker Live Show

Equipo de Heidecker y Gregg Turkington están tomando «»En el cine» en la carretera.

El miércoles, el dúo detrás del Proyecto de Comedia Avant de larga duración anunció el «Cinco Bolsas Certificadas de Popcorn Tour», su primera desde 2019. El anuncio de la gira se alinea con el estreno de la temporada 16 de «On Cinema», que se estrena exclusivamente en la suscripción basada en la suscripción Hola sitio web de red.

La gira comienza el 21 de marzo en Chicago y concluye el 17 de abril en Los Ángeles. Una venta de entradas general comienza el viernes 3 de octubre a las 10 am hora local.

Desde su debut en 2011, «On Cinema» ha evolucionado a partir de un envío interpretado de un programa de revisión de películas de estilo Siskel y Ebert a un universo cinematográfico en expansión. Heidecker y Turkington han lanzado múltiples series de spin -off, incluida la parodia del espía de la acción de natación para adultos «Decker» y la parodia política de 2019 «Mister América».

Mira un trailer para la gira en vivo «On Cinema» aquíY vea todas las fechas a continuación:

Se sentó. 21 de marzo – Chicago, il @ Thalia Hall

Mar. 24 de marzo – Toronto, en @ Danforth Music Hall

Casarse. 25 de marzo – Royal Oak, MI @ Royal Oak Music Hall

Jue. 26 de marzo – Columbus, Oh @ Kemba Live

Sol. 29 de marzo – Atlanta, GA @ Variety Playhouse

Lun. 30 de marzo – Durham, NC @ Fletcher Hall

Mar. 31 de marzo – Filadelfia, PA @ The Fillmore

Casarse. 1 de abril – Washington, DC @ Lincoln Theatre

Jue. 2 de abril – Boston, ma @ the wilbur

Vie. 3 de abril – Brooklyn, NY @ Kings Theatre

Se sentó. 4 de abril – Pittsburgh, PA @ Stage AE

Lun. 6 de abril – St. Louis, MO @ The Pageant

Mar. 7 de abril – Madison, WI @ Barrymore Theatre

Casarse. 8 de abril – St. Paul, MN @ Fitzgerald Theatre

Se sentó. 11 de abril – Seattle, wa @ the neptuno

Sol. 12 de abril – Portland, o @ Revolution Hall

MAR. ABR. 14 – San Francisco, CA @ TBA

Casarse. 15 de abril – Sacramento, CA @ Channel 24

Vie. 17 de abril – Los Ángeles, CA @ Wilshire Ebell Theatre