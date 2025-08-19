Cómo comprar boletos para el equipo nacional indonesio contra Kuwait y el Líbano en la jornada de la FIFA

VIVA – Pssi Abrió oficialmente una venta de entradas para boletos Equipo nacional Indonesia se enfrenta a Kuwait y el Líbano.

Estos dos partidos tendrán lugar en el Gelora Bung Tomo Stadium (GBT) Surabaya el 5 y el 8 de septiembre de 2025.

La venta de entradas ha comenzado desde el martes 19 de agosto de 2025 y durará hasta el jueves 21 de agosto de 2025.

Para comprar boletos, se requiere que los seguidores usen la aplicación Livin Mandiri. El requisito principal, cada espectador prospectivo debe tener una cuenta de ID de Garuda verificada.

«Debe ingresar la identificación de Garuda verificada [Garuda ID milik fans yang akan hadir ke stadion]»Escribió la cuenta oficial de Instagram Equipo nacional indonesio.

Hay seis categorías de boletos ofrecidas con precios variables, que van desde RP. 75 mil a Rp. 250 mil. De esa manera, los partidarios tienen muchas opciones para adaptarse a la comodidad y el presupuesto.

Para aquellos que no tienen tiempo para comprar boletos a través de la aplicación, PSSI también ofrece otras opciones. La venta de boletos se reabrirá a través de nuestro sitio web oficial Garuda el 22 de agosto de 2025.

Estos dos partidos de prueba son una parte importante de la preparación del equipo nacional indonesio antes de la gran agenda a nivel internacional.

No es sorprendente que el interés de los partidarios sea muy alto para presenciar de primera mano la acción del equipo de Garuda en Surabaya.