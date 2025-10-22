Jacarta – Altos líderes Porcelana se reunieron en la capital Beijing esta semana para decidir los principales objetivos y aspiraciones del país para los próximos cinco años.

Lea también: China responde a la polémica del tren rápido Whoosh, aludiendo al impacto positivo en RI



Cada año, el máximo organismo político del país, el Comité Central del Partido Comunista de China (PKC), celebró una reunión de una semana de duración, también conocida como Sesión Plenaria.

Lo que decida esta vez se convertirá en última instancia en la base del próximo Plan Quinquenal de China: el plan que seguirá la segunda economía más grande del mundo entre 2026 y 2030.

Lea también: Wuling Starlight 560 está listo para su lanzamiento, hay variantes de gasolina, híbridas y eléctricas



«La política occidental opera según ciclos electorales, pero la formulación de políticas chinas opera según ciclos de planificación», dijo Neil Thomas, investigador sobre política china en el Asia Society Policy Institute. VIVA de bbcMiércoles 22 de octubre de 2025.

Aquí hay tres ocasiones en las que el Plan Quinquenal de China reformó la economía global.

Lea también: Aparece una nueva variante del virus de la gripe en China, ¿potencialmente desencadenará una nueva pandemia?



1981-84: ‘Reforma y Apertura’

Es difícil precisar exactamente cuándo comenzó China su camino para convertirse en una potencia económica, pero a muchos en el PCC les gusta decir que fue el 18 de diciembre de 1978.

Durante casi tres décadas, la economía china estuvo estrictamente controlada por el Estado. Sin embargo, la planificación central al estilo soviético no logró mejorar la prosperidad y muchas personas todavía luchan en la pobreza.

El país todavía se está recuperando del desastroso gobierno de Mao Zedong. El Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural (campañas dirigidas por los fundadores de la China comunista para reformar la economía y la sociedad del país) provocaron millones de muertes.

En su intervención en la Tercera Sesión Plenaria del Comité XI en Beijing, el nuevo líder del país, Deng Xiaoping, afirmó que era hora de adoptar algunos elementos del libre mercado.

Su política de «reforma y apertura» se convirtió en parte integral del posterior Plan Quinquenal, que comenzó en 1981. La creación de Zonas Económicas Especiales de libre comercio –y la inversión extranjera que atrajeron– transformó la vida de la gente en China.

«La China de hoy ha superado con creces los sueños más descabellados de la gente en los años 1970 en términos de restaurar el orgullo nacional y al mismo tiempo fortalecer su posición entre las grandes potencias del mundo», dijo.

Sin embargo, también cambió fundamentalmente la economía global. En el siglo XXI, millones de empleos manufactureros en Occidente han sido transferidos a nuevas fábricas en las regiones costeras de China.