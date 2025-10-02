Cómo Charlie Hunnam se transformó en un ‘monstruo’: podcast de variedades diarias

En el episodio de hoy del podcast «Daily Variety», Variedad El corresponsal senior Daniel D’Addario va dentro de la mente de un hombre que interpreta a un asesino en serie «,Monster: The Ed Gein Story» estrella Charlie Hunnampara nuestro segmento de la historia de portada.

Hunnam es franco y sincero en su entrevista sobre sus decisiones profesionales durante la última década, informa D’Addario. Hunnam explica lo que lo llevó de vuelta a la cima de la hoja de llamadas en la última temporada de la serie de antología de Netflix producida por Ryan Murphy.

Y la anfitriona de la «variedad diaria» Cynthia Littleton se sumerge en el Variedad Archivos para volver a visitar una portada desde octubre de 1956 que está llena de titulares que resuenan hoy. Esa página principal se reproduce a continuación.

La portada de la variedad diaria para el lunes 1 de octubre de 1956

