Cómo Channing Tatum y Derek Cianfrance levantaron ‘Roofman’: variedad diaria

Es difícil ser una estrella de cine y papá al mismo tiempo, solo pregunta Channing Tatum.

En el último episodio del podcast «Daily Variety», Daniel D’Addario, Variedad Corresponsal principal, detalla su informe para la historia de portada del 2 de septiembre de Variety con Tatum y director Derek Cianfrance Discutiendo cómo dieron vida a una verdadera historia del crimen de la verdadera de la ficción en el «Roofman» de Paramount Pictures.

Tatum y Cianfrance se unieron como colaboradores en un momento en que ambos se reagrupaban en sus carreras. Tatum es extremadamente abierto al discutir los desafíos de hacer malabares con las sesiones de películas en todo el mundo con su trabajo más importante de ser padre para su hija de 12 años.

Tatum, señala D’Addario, se encuentra en un punto de transición clave de su carrera cuando llega a mediados de los 40. «Roofman», que se estrena el sábado en el Festival de Cine de Toronto, cuenta la historia de un hombre de Carolina del Norte de cuello azul, Jeffrey Manchester, que terminó viviendo en secreto en una tienda de Toys R Us y robando restaurantes de comida rápida de McDonald’s para proporcionar a su hija. Manchester fue sentenciado a 34 años de prisión después de ser condenado por varios robos en 2000.

«Pienso en [Tatum] Como el tipo de ‘Magic Mike’ o ’21 Jump Street ‘, un divertido, un tonto. Ha vivido mucha vida desde entonces «, dice D’Addario.» Esas películas fueron hace casi 15 años, y a los 45 años, es extremadamente reflexivo sobre el tipo de carrera que quiere tener y el tipo de trabajo que quiere hacer, sobre todo porque es padre. Y cualquier trabajo significa tiempo lejos de su hija, a quien aprecia. Así que quiere hacer cosas que no sean solo formuladas y las cosas que le habían ofrecido «.

La actividad de desarrollo en «Roofman» se produjo cuando Cianfrance también se estaba mudando a un nuevo capítulo de su carrera como escriba y helmer.

Cianfrance «también se tomó un descanso y también había estado reflexionando sobre qué tipo de historias quería contar después de haber contado un montón de historias que tocaron una nota similar de la herencia para padres e hijos», observa D’Addario. «Entonces, dos personas para quienes es padre es una gran parte de su identidad, que se unen para contar esta historia sobre un hombre que está motivado por el amor de su hija para que se acelere una especie de juerga del crimen.

El episodio también presenta a Elsa Keslassy, Variedadeditor internacional Festival de Cine de Venecia Después de estar inmerso en películas y estrellas de cine. Keslassy da la baja del negocio y el zumbido que sale del Lido en otro año marcado por el clima salvaje para el festival. «Después de la caza«» Bugonia «,» The Smashing Machine «y» Wizard of the Kremlin «se encuentran entre los títulos que obtuvieron grandes impulso de FYC de fuertes exhibiciones en Venecia, dice ella.

El estado de la industria del cine también fue un tema candente entre los expertos de la industria que acudieron a la costa italiana para el festival histórico que se extiende hasta el 6 de septiembre.

«Uno de los temas que se abordaron durante el festival, en las conferencias de prensa y en las entrevistas, fue lo difícil que hoy es financiar una película independiente», dijo Keslassy, ​​citando a Helmer Yorgos Lanthimos de «Bugonia» como ejemplo. «Yorgos Lanthimos lo mencionó durante su conferencia de prensa hablando sobre ‘Bugonia’, que es una nueva versión de una película de Corea del Sur. Habló sobre cómo es difícil financiar películas independientes originales que no se basan en grandes franquicias. Y es interesante porque para alguien como él que ha tenido una aclamación tan crítica, quién ha sido en los Oscar, incluso para alguien como él, no es fácil de financia sin una película sin un estudio de manera crítica.

