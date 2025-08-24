Cómo Chandra Asri apoya la provisión de energía limpia para las ciudades verdes

Yakarta, Viva – Como parte del compromiso del Grupo Barito Pacific para apoyar la transición energíael negocio del niño, Chandra Asri Grupo, también juega un papel en el proporcionar energía neta. Esto es para apoyar la realización del ecosistema kota Verde, uno de ellos Transporte Sostenible e inclusivo, que es una necesidad común, especialmente para las zonas urbanas.

El gerente circular y de asociación del Grupo Chandra Asri, Nicko Setyabudi, dijo que Chandra Asri tenía un gran enfoque comercial en los sectores químicos, de infraestructura y energía. En el contexto de la nueva energía renovable (EBT), hay una subsidiaria de Krakatau Chandra Energy en Cilegon.

«Allí queremos traer electricidad más verde usando un panel solar», dijo Nicko Charla Collabs verdes en Yakarta, citado el domingo 24 de agosto de 2025 ..

Reveló que EBT como los paneles solares se convertirán en una tendencia en el futuro para la adquisición de electricidad más verde teniendo en cuenta que hasta ahora todavía hay dependencia de los combustibles fósiles. «Esta electricidad verde será una tendencia en el futuro», dijo.

Mientras tanto, la dependencia de los vehículos privados alimentados por fósiles hace que el sector del transporte sea uno de los principales contribuyentes a la contaminación del aire en las zonas urbanas. Por lo tanto, el tema de la energía limpia es parte de la discusión en la sesión titulada Realizando una ciudad verde a través del transporte sostenible e inclusivo.

El Director de Operaciones y Seguridad de PT Transjakarta, Daud Joseph, dijo que Transjakarta busca alcanzar el objetivo de proporcionar hasta 300 autobuses eléctricos. Se dirige a todos los autobuses que operan a partir de 2030 para ser vehículos eléctricos.

Instalaciones de fábrica Chandra Asri. (Ilustración fotográfica)

«Todos nuestros autobuses recurrirán a los autobuses eléctricos. Ahora, operamos 570 autobuses eléctricos y continuaremos aumentando 1,000 unidades cada año a 10,000 unidades en 2030», dijo.

Sin embargo, los desafíos de la inclusión en el sistema de transporte en el país siguen siendo grandes. El lanzamiento del Instituto de Política de Transporte y Desarrollo (ITDP) en marzo de 2024 dijo que los residentes de Jabodetabek tomaron una distancia promedio de 10.5 km todos los días para mudarse a Yakarta.

Al mismo tiempo, el alcance del transporte público integrado en Jabodetabek sigue siendo muy cojo. Yakarta alcanza el 78 por ciento de su área, mientras que las ciudades satelitales en Bodetabek solo alcanzan entre ocho y 29 por ciento.

El acceso limitado a el transporte público decente y asequible obliga a muchas personas a continuar dependiendo de vehículos privados. Como resultado, la congestión está empeorando y la brecha de movilidad se está ampliando.

Respondiendo tales desafíos, Gonggomtuan E. Sitanggang como el director del sudeste asiático que ITDP cree que el uso de energía limpia es la clave para el transporte ambientalmente amigable e inclusivo. Su aplicación, agregó, mediante el uso de vehículos eléctricos.

«Si quieres más nuestra ciudad compacto Entonces, lo que se necesita es el residuo residual (que no sea el vehículo general) que es una lista de electricidad ”, dijo el Gongomua.

El impacto de este sistema de transporte no sostenible se siente de inmediato en la vida de las comunidades urbanas, tanto en términos de salud, calidad ambiental, a la productividad.