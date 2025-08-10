Cómo Cam Ward realizó (e impresionado) en el debut de los Titanes

Bueno o malo, nunca habrá una gran conclusión de Cam Ward’s debut de pretemporada, pero el Titanes de Tennessee El mariscal de campo seguro hizo una fuerte primera impresión.

Los largos de los titanes Viaje por carretera de pretemporada primero Los llevó a Tampa Bay para el abridor de la exposición contra los Buccaneers con todos los ojos en la selección número 1.

Los puntajes y las estadísticas no son necesariamente el área de enfoque más grande para cualquier equipo de la NFL, y eso puede ser especialmente cierto con un mariscal de campo novato que tiene su primera prueba del nivel más alto. Ward, sin embargo, marcó casillas para la prueba de los ojos y la puntuación de la caja.

El debut de Cam Ward’s Titans no decepciona

En general, Ward tomó 14 instantáneas con la ofensiva del primer equipo para un total de dos unidades. Después de que los Bucs pidieron un gol de campo en su inauguración, los Titanes fueron tres y afuera con Ward faltando en un intento de bola profunda del tercer fondo.

Entrenador en jefe Brian Callahan Lo envió de nuevo para el segundo viaje, que resultó ser un buen movimiento. Ward fue 5 de 6 para 67 yardas, marchando a los Titanes por el campo y preparando el escenario para que Tony Pollard golpee un touchdown de 1 yarda en la zona de anotación para limitar un viaje de anotación de 11 yardas de 11 yardas.

La jugada más grande llegó cuando Ward pudo conectarse con el receptor veterano Calvin Ridley para 27 yardas. Ward tuvo una eternidad para lanzar la pelota y finalmente encontró a Ridley sentado en el medio de la zona. Ward mostró una ridícula fuerza del brazo en el proceso.

Los dos volvieron a conectarse más tarde en el camino para otra gran ganancia en una obra en la que Ward volvió a mostrar la fuerza de su brazo. El producto de Miami tenía otro bolsillo sólido antes de un movimiento de la muñeca sin mucho espacio para entrar en el paso. Ridley tuvo un paso en su defensor, y Ward encajaba la pelota antes de que la seguridad pudiera jugar.

En caso de duda, encontrar el No. 0 probablemente será una estrategia bastante fuerte para que Ward avance.

Una cosa que los fanáticos de los Titanes deberían notar (y me encanta ver) es cuánto Room Ward tenía que operar. Ciertamente, eso viene con la advertencia de que Tampa Bay podría no haber jugado todos sus entrantes ni enviar ningún tipo de paquetes exóticos en el grupo joven, pero Ward estaba limpio.

Los titanes se han comprometido a proteger a Cam Ward con una línea mejorada

E incluso alguien tan inexperto como lo es Ward, si hay tiempo para lanzar, El va a encontrar el hombre abierto y entregar con algo de mostaza.

No se puede exagerar lo importante que era para los Titanes construir esa línea ofensiva en la temporada baja sabiendo que estaban trayendo a un mariscal de campo novato y usando la selección número 1 para hacerlo. Firmar a alguien como el veterano guardia Kevin Zeitler de los Leones podría ser uno de los fichajes más subestimados de la temporada baja si esto se mantiene, y Tennessee solo puede esperar que Dan Moore también haga bien.

Sin embargo, no fue genial para los Titanes, y hay una gran preocupación por lesiones que tendrán que monitorear en el futuro. El corredor Tyjae Spears fue llevado al vestuario con algún tipo de lesión en la pierna derecha. El especulación temprana ¿Es el respaldo de respaldo podría haber sufrido un esguince de tobillo alto?