Cómo BTN busca innovadores y semillas emprendedoras para fortalecer el ecosistema habitacional nacional

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) buscando semillas superiores de emprendedores e innovadores para fortalecer el ecosistema alojamiento nacional. Así se realizó oficialmente el BTN Housingpreneur 2025 Kick Start, un evento de competencia innovación en el sector de la vivienda.

Lea también: Impuesto estratificado a la industria del estaño, el Viceministro de Inversiones lucha por una estrategia fiscal



El director de Gestión de Riesgos de BTN, Setiyo Wibowo, dijo que BTN Housingpreneur es un movimiento de base para capturar ideas nuevas y soluciones innovadoras para responder a los desafíos de la propiedad de vivienda en Indonesia.

«Todavía hay muchas familias en Indonesia que no poseen una casa. Como país más grande de la ASEAN, la contribución del sector de la vivienda a nuestro PIB es en realidad la más baja de la región. A través de BTN Housingpreneur, queremos fomentar el surgimiento de innovadores que puedan ofrecer soluciones reales para responder a los problemas de vivienda y generar negocios a partir de esta innovación», dijo Setiyo en el BTN Housingpreneur Kick Start 2025 en Balai Purnomo Prawiro. Auditorio de la Universidad de Indonesia, Depok, citado de su declaración del martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Listo para producir el mejor talento digital, AI Campus Telkom se presenta en la Universidad Estatal de Padang



Setiyo explicó los números reserva o la necesidad de vivienda en Indonesia es la más alta de la región de la ASEAN o alrededor del 3,6 por ciento. Aparte de eso, la relación entre el crédito para la propiedad de vivienda (KPR) y el producto interno bruto (PIB) de Indonesia sigue siendo baja, sólo alrededor del 3,4%, mientras que otros países como Filipinas han alcanzado el 7-8%.

Lea también: Al apoyar al gobierno para hacer realidad la vivienda inclusiva, el banco BJB se compromete a ampliar el acceso a la financiación para los hogares de las personas



«Esto significa que el potencial empresarial en este sector es muy grande. No es sorprendente que el presidente Prabowo Subianto coloque el programa de vivienda como una de las principales prioridades para mejorar el bienestar de la gente», añadió Setiyo.

Además de tener un gran potencial, el sector inmobiliario también proporciona un amplio efecto multiplicador. El desarrollo habitacional impacta directamente en 172 sectores industriadesde tiendas de materiales de construcción hasta trabajadores de la construcción.

«Lo interesante es que el 95 por ciento de la industria inmobiliaria en Indonesia es de origen local, por lo que este sector realmente impulsa la economía nacional», explicó Setiyo.

Secretario Corporativo BTN Ramón Armando dijo que a través de este evento la empresa busca que los participantes presenten ideas innovadoras y utilicen materiales amigables con el medio ambiente, ahorren energía y apoyen los principios de sustentabilidad. BTN Housingpreneur 2025 no es sólo un concurso para estudiantes, sino que también está abierto a emprendedores existentes.

“También formamos una comunidad de exalumnos de cada generación. Comparten experiencias, colaboran e incluso crean proyectos juntos. Entonces, Housingpreneur no es solo una competencia, sino un movimiento para generar jóvenes emprendedores en el ecosistema habitacional nacional”, agregó.