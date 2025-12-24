Cómo BTN afirma su compromiso de apoyar la sostenibilidad ambiental

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) confirmó su apoyo a sostenibilidad ambiente. Esto se logró plantando 5.000 plántulas de árboles en la ciudad de Depok, Java Occidental, con el tema «BTN crece con la naturaleza».

Lea también: EGMS y SIG aceleran tres estrategias principales para impulsar el rendimiento empresarial



Secretario Corporativo BTN Ramon Armando dijo que la compañía eligió Depok como ubicación del programa porque tiene un papel importante en el apoyo a la resiliencia ambiental, además del crecimiento económico, con su condición de amortiguador para la Región Especial de Yakarta.

«BTN cree que la sostenibilidad ambiental es una base importante para apoyar la calidad de vida de la comunidad para el presente y el futuro. La plantación de 5.000 árboles muestra que Depok City tiene una función crucial para el medio ambiente que debe mantenerse juntos», dijo Ramon en Yakarta, citado en su declaración, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Lea también: BTN prepara 16,67 billones de IDR para satisfacer las necesidades de efectivo de los clientes para el momento navideño



La plantación de 5.000 árboles se llevó a cabo en aproximadamente 3,7 hectáreas de terreno pertenecientes al gobierno de la ciudad de Depok en la aldea de Cisalak. Este terreno es recomendado por el Servicio Ambiental para ser utilizado permanentemente como lugar de reforestación para funcionar como área de captación de agua. Porque anteriormente este terreno abierto no estaba cubierto de árboles.

La composición de árboles plantados incluye 1.500 árboles de mango, 950 yacas, 500 guayabas, 50 aguacates, 1.000 eucaliptos arcoíris, 500 caobas y 500 tabebuya rosa. Se eligieron estos tipos de árboles para proporcionar beneficios ecológicos óptimos, que van desde la absorción de agua, la mejora de la calidad del aire, el apoyo a la seguridad alimentaria y la mejora de la estética de los espacios verdes abiertos urbanos.

Lea también: Las vacaciones no tienen por qué ser fuera de la ciudad, el negocio de las atracciones urbanas es cada vez más vibrante



Ramón agregó que BTN también aplica tecnología en este programa. Todos los árboles se registran en el sistema y se monitorean para monitorear su crecimiento y potencial de secuestro de carbono.

“Queremos asegurar que la plantación de árboles que lleva a cabo esta empresa tenga un impacto real mejorando la calidad ambiental de la comunidad aledaña”, afirmó Ramón.

Además, también se prevé que este programa proporcione beneficios directos a alrededor de 5.000 personas, al tiempo que apoya el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (TPB), especialmente el TPB 15 Ecosistemas terrestres y el TPB 13 Manejo del cambio climático.

«Continuaremos ejecutando el programa «BTN Crece con la Naturaleza» en otras regiones de Indonesia. Esto confirma que la empresa considera la sostenibilidad ambiental como una cuestión importante para la vida humana que debe mantenerse y gestionarse involucrando a todos los actores», concluyó Ramón.