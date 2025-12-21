Cómo BPKH fortalece el ecosistema ambiental y económico de la comunidad

Yogyakarta, VIVA – Agencia de Gestión Financiera Hajj (BPKH) implementó oficialmente el Programa Tree Waqf en Gunung Kidul Regency, Región Especial de Yogyakarta.

El miembro de la Junta Ejecutiva de BPKH, Sulistyowati, explicó que este paso es una manifestación concreta del compromiso de BPKH de optimizar el valor útil de los fondos del Hajj a través de un plan de beneficios comunitarios que se centra en la sostenibilidad. ambiente y empoderamiento económico sostenible.

Añadió que su partido distribuyó 712 plántulas de árboles de variedades productivas y conservadoras, entre ellas aguacate, durian, stylem, yaca, palma de azúcar, coco y bambú. La selección de este tipo de árbol tiene como objetivo crear independencia económica para la comunidad a través de las cosechas, al mismo tiempo que funciona como un fortalecedor del ecosistema local.

Entonces, esta actividad es parte de una serie de programas nacionales ecológicos que BPKH ha implementado en varias regiones de Indonesia.

​»Anteriormente, se implementaron con éxito programas similares en Sumatra Occidental (1.100 plántulas), Bogor (2.500 plántulas) y Majalengka (1.000 plántulas). Nuestra presencia hoy en Gunung Kidul es una forma de coherencia de la BPKH en el mantenimiento del mandato de la congregación de beneficiar a la Tierra y a los demás», dijo Sulistyowati en su declaración del domingo 21 de diciembre de 2025.

Por otro lado, dijo que este programa conlleva un concepto de doble función. Además de funcionar ecológicamente, se prevé que los árboles plantados se conviertan en una fuente alternativa de ingresos para los residentes en el futuro.

En la misma ocasión, el miembro del consejo ejecutivo de BPKH, Harry Alexander, subrayó la importancia de los aspectos de utilización a largo plazo.

«Esperamos que estos árboles no sólo se conviertan en absorbentes de carbono y fortalezcan las zonas de captación de agua para prevenir desastres, sino que también se conviertan en activos productivos capaces de generar ingresos para la comunidad circundante», afirmó.

​La sinergia estratégica con la implementación del programa en Gunung Kidul se lleva a cabo a través de la colaboración con el PP. Muhammadiyah.

La plantación se llevó a cabo en terrenos waqf pertenecientes a la organización, siendo el Consejo Ambiental PP Muhammadiyah (MLH) el principal beneficiario. Para garantizar la sostenibilidad de las semillas, el mantenimiento de rutina será administrado directamente por la sucursal local de Muhammadiyah y los líderes de la sucursal.

​El presidente del Consejo Medioambiental del PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, expresó su agradecimiento por esta colaboración. Llamó a este programa una forma de inversión en el más allá.