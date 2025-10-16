Cómo BKI mejora la calidad de los trabajadores de la industria marítima de Indonesia

Jacarta – La Oficina de Clasificación de Indonesia del PT (Persero) ha demostrado una vez más su compromiso de mejorar la calidad de los recursos humanos de Indonesia. La seguridad de su trabajo es una prioridad absoluta.

Este año, BKI celebró en línea la capacitación y certificación de expertos generales K3 2025, en colaboración con Eduvocation Solusi Negeri, DPC IPERINDO East Kalimantan, y recibió el apoyo de PT Garuda Systrain Interindo.

Director ejecutivo Educación, dijo Tasya Juwita, a través de este programa, BKI continúa comprometido a producir más trabajadores capacitados y certificados en el campo K3.

«BKI se compromete a producir trabajadores calificados en el sector marítimo, para que podamos ayudar a garantizar esto industria marítimo «Indonesia se está volviendo más resistente y altamente competitiva», dijo Tasya, citado en su declaración del jueves 16 de octubre de 2025.

Seguridad y salud en el trabajo (K3)

Arief Bijaksana Prawira Negara, Jefe de la Unidad BKI TJSL, quien transmitió la importancia de aumentar la competencia de la fuerza laboral en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. Esto es parte de los esfuerzos por fortalecer la competitividad de la industria nacional.

A través de este programa, BKI continúa comprometido a producir más trabajadores capacitados y certificados en el campo K3, especialmente en el sector marítimo, para poder ayudar a garantizar que la industria marítima de Indonesia se vuelva más resiliente y altamente competitiva.