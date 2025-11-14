Cómo Barstool honró la ‘carne de res’ con Internet Invitational

YouTube

El mundo del golf echó un vistazo al futuro durante el último mes con el exitoso Internet Invitational, y aunque Barstool Sports seguramente celebrará su triunfo, la compañía lo hizo con gran pesar.

Cody “Beef” Franke, que formaba parte del podcast y la marca “Fore Play” de Barstool, murió repentinamente el 27 de octubre a la edad de 31 años. Su trágica muerte se produjo justo antes de que se pusiera en marcha el Internet Invitational, un torneo de golf previamente grabado en el que participaron 48 creadores de contenido, incluido Franke. Barstool, junto con el coproductor Bob Does Sports, pospuso el estreno.

Después de lanzar nuevos episodios durante las tres semanas posteriores, el final del Internet Invitational se emitió el 13 de octubre. Casualmente, Franke fue parte del equipo ganador que también contó con Brad Dalke y Francis Ellis de Barstool. ¿Su premio? Un fantástico millón de dólares.

Cómo Barstool Sports rindió homenaje a «Beef» en la final del Internet Invitational

Como era de esperar, el final fue emotivo. Barstool rindió homenaje a Franke dedicándole el episodio y toda la serie. En el episodio final, el creador de «Bob Does Sports», Robby Berger, le preguntó a Franke qué haría si ganara el dinero.

“¿Qué harías con ese dinero, Beef?” Berger le preguntó a Franke.

Franke respondió: «Tienes que donar algo a la caridad y creo que pagaría la casa de mis padres».

Un día después de que se transmitiera la final, Barstool también anunció que el trofeo llevaría el nombre de Franke en el futuro.