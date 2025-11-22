Cómo ayuda el Ministerio de Asuntos Sociales a rehabilitar a las víctimas de la explosión en SMAN 72 Yakarta

Tangerang, VIVA – El Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia (Kemensos) está preparando ayuda asistencia para un niño en conflicto con la ley con las iniciales F, el autor de la explosión en la mezquita SMA Negeri 72 Kelapa Gading, en el norte de Yakarta.

Ministro de Asuntos Sociales (Mensos), Saifullah Yusuf, conocido familiarmente Gus Ipulen Tangerang, el sábado dijo que esta forma de asistencia se proporcionó a través de servicio rehabilitación curación social y de traumas para que el proceso de recuperación se desarrolle de manera óptima.

«Una de las funciones del Ministerio de Asuntos Sociales puede ser durante el período de rehabilitación. Por eso, durante el período de rehabilitación intentaremos brindar asistencia en colaboración con la policía», dijo.

Dijo que el proceso de rehabilitación de niños en conflicto con la ley se lleva a cabo en colaboración con instituciones afines que están acostumbradas a realizar la desradicalización, así como servicios psicosociales que se brindarán a los niños sospechosos de estar en conflicto con la ley.

El presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta fue encontrado tirado cerca de armas

«Pero la tarea del Ministerio de Asuntos Sociales es ayudar a llevar a cabo una especie de proceso de rehabilitación», afirmó.

Gus Ipul agregó que con respecto a la formación de una unidad de oficiales especiales (Task Force) para que esto no vuelva a suceder en el futuro, su partido está esperando instrucciones del presidente Prabowo Subianto.

Dijo que actualmente el Presidente ha encomendado al Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Kemenko Polkam) y a otros ministerios la tarea de evitar que esto vuelva a suceder.

«Básicamente, sabemos que el presidente está prestando mucha atención al incidente de ayer y ha asignado a varios ministros para que tomen medidas en el futuro para prevenir y mitigar varias cosas que sabemos que podrían tener un impacto negativo en los estudiantes», dijo.

Anteriormente, el 7 de noviembre de 2025, hubo una explosión en el barrio. SMAN 72 Yakarta en Kelapa Gading, al norte de Yakarta, precisamente en el complejo del Comando Regional Marítimo (Kodamar) de la Armada de Indonesia (AL).

La explosión se produjo cuando estudiantes y profesores rezaban el viernes en la mezquita de la escuela, donde se escuchó la primera explosión mientras se pronunciaba el sermón, seguida de una segunda explosión que se cree que provino de una dirección diferente.