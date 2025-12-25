Cómo Anaconda consiguió a Jennifer Lopez, cameos de Ice Cub de la película original

ALERTA DE SPOILER: Esta historia analiza spoilers de “Anaconda”, ahora proyectada en cines

Cuando los coguionistas Tom Gormican y Kevin Etten lanzaron por primera vez lo que se convertiría en su versión reinventada del clásico tan malo que es bueno de 1997 “Anaconda”, nunca pensaron sony estaría de acuerdo con la idea.

“Fuimos con ellos y les dijimos: ‘Si pudiéramos hacer que ‘The Big Chill’ se convirtiera en ‘Anaconda’, entonces estaríamos interesados’”, dijo Gormican. “Esperábamos que se rieran, [But] lo compraron. Fue uno de esos lanzamientos extraños en los que decimos: ‘No, no, ustedes no pueden hacer esto’. No puedes.’ Y ellos dicen: ‘Queremos hacer esto contigo’”.

Estrenada en Navidad, esta “Anaconda”, también dirigida por Gormican, no es un reinicio, una nueva versión ni siquiera una continuación del original. Si bien el terror reptiliano de los 90 proporciona un sólido trampolín para la película, la nueva “Anaconda” es algo completamente diferente, ya que no se centra en un equipo de National Geographic sino en un grupo de amigos de mediana edad de toda la vida que se dirigen al Amazonas para filmar su propia versión de la película original. Las estrellas Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn y Thandiwe Newton pronto se encuentran luchando por sobrevivir contra la serpiente más grande del mundo (que esta vez es aún más grande, gracias al CGI). Y aunque definitivamente tiene un guiño a su predecesor, para Gormican era importante seguir la línea con cuidado.

«Estas son dos historias sobre cómo tomar un bote río arriba, ¿verdad?» dijo Gormican. «Básicamente, una serpiente se desliza en la tierra o en el agua. Puede envolverte a ti o morderte. Así que estás atrapado en las formas en que mata, y estás atrapado en una estructura que va del punto A al punto B, que es lo que esto comparte con la historia original… Siento mucha reverencia por el original. Me encanta lo que hicieron. [But] No quería jugar en esa caja de arena”.

En lugar de eso, subieron la apuesta cómica y crearon lo que Gormican describe como una “película de amigos que se convierte en una película de aventuras, que se convierte en una película de acción y que luego se convierte en una película de terror”. (Cita “City Slickers” y “American Movie” como puntos de inspiración). «El público simplemente está cansado de no ver historias originales», explicó. «Ha pasado una década diciendo: ‘Aquí tienes algunas remakes de cosas que te encantaban’, y la nostalgia de la gente tiene un límite».

Esta “Anaconda” también está llena de metaelementos que se burlan del propio Hollywood. El famoso y carismático Rudd interpreta a un actor en apuros en Los Ángeles, y el grupo heterogéneo se topa con un equipo «real» de Sony que filma una nueva versión de «Anaconda» y que bromea acerca de que Hollywood «no tiene ideas nuevas». Los personajes también se topan con la estrella original de “Anaconda”, Ice Cube, que se encuentra en el set del estudio destruido por serpientes para repetir su papel. Cuando le preguntan cómo planearon los escritores matar al reptil en su película, él responde que nunca terminaron el guión.

«Reflejaba exactamente lo que estaba sucediendo», dijo Gormican, quien perdió dos ubicaciones finales mientras filmaba en Australia: la primera era una fábrica que luego se declaró en huelga y la segunda era un astillero que el equipo había creado, solo para ser destruido por un ciclón. Partes de este último decorado realmente llegaron a la película cuando giraron para terminar la película usando lo que quedaba de él: «Entramos y lo hicimos parecer [purposefully] destruido», explicó Gormican. «Y simplemente dijimos que era una serpiente».

Y aunque “Anaconda” no se vuelve demasiado sentimental con su material original, sí saca provecho de algunas caras familiares. Además de Ice Cube, Jennifer López también tiene un cameo en la película, donde los dos actores se interpretan a sí mismos. «Siempre pensamos que sería divertido tener a los miembros supervivientes», dijo Gormican, especialmente una vez que decidieron que los amigos se encontrarían con el rodaje del reinicio. “Así que seguimos acercándonos”. Al final, ambos se unieron y le dieron a la película su “sello de aprobación”. Y sí, consideraron traer de vuelta a otros actores de “Anaconda”, aunque terminó sin tener sentido: “Si murieran en el original, ¿volverían en el remake si su personaje estuviera muerto?”

Por encima de todo, con esta nueva “Anaconda”, Gormican se dedicó a crear una película que pareciera divertida.

«Lo que me he estado perdiendo en mi experiencia de ir al cine es una película para todos, que se reproduzca de una manera tremendamente divertida y aventurera», dijo Gormican. «La gente lamenta la pérdida del sentimiento comunitario de estar juntos en una comedia. Y espero que la gente tenga la oportunidad de experimentar eso en esta película, y tal vez encienda algo en una generación más joven que diga: ‘Oh, mierda. En realidad, eso es algo que nos encanta hacer'».