Cómo AI está dando forma a las negociaciones de talento de Hollywood

El 2 de julio, Amazon lanzó «Jefes de Estado«Una película de comedia de acción protagonizada por Idris Elba y John Cena como los respectivos líderes del Reino Unido y los Estados Unidos. Pero los datos de la audiencia indicaron que esto no era un dos manos tradicional. Representantes de Priyanka Chopra Jonasquien interpreta a un agente MI6 senior y la tercera ventaja de la película, utilizó herramientas de inteligencia artificial que incluyen Grok y ChatGPT para medir y analizar el sentimiento del espectador; Descubrieron que su cliente era el principal impulsor del éxito de la película, la cuarta película de Amazon MGM Studios de todos los tiempos en la plataforma, en el lado del talento.

Con «Heads of State», Chopra Jonas generó más del doble del zumbido de sus coprotagonistas masculinos, según un desglose de IA basado en el volumen, los titulares y la intensidad de citas. La conversación sobre la película se centró en la actriz a una tasa de 50% a 60%, mientras que Cena y Elba representaron cada una de 20% a 25%.

«No creo que normalmente se le acredite [the film’s success] Porque ella no es la protagonista. Ella no es una ‘Jefe de Estado’. Pero en este caso, los datos no mienten «, dice Anjula Acharia-Bath, quien es el gerente de Chopra Jonas.

Donde muchos en Hollywood ven la IA como un hombre de bogey, temiendo una pérdida de trabajo generalizada, otros ven la oportunidad. Acharia-Bath, que proviene de un entorno tecnológico como emprendedor antes de girar a la gerencia, es una de una pequeña pero creciente legión de representantes de talentos que aprovechan los datos de IA para abogar mejor y negociar en nombre de sus clientes en futuros acuerdos.

Durante décadas, el valor de un cliente fue fácil de calcular, determinado principalmente a través de las calificaciones de Box Office Lays y Nielsen. Pero en los últimos docenas de años, la opacidad reinó en medio del surgimiento de las serpentinas, que se mantuvieron en métricas internas con puño de hierro. Luminar, VariedadLa unidad de datos entre hermanos, ahora rastrea la audiencia del contenido de transmisión. Pero los representantes dicen Variedad que se ha vuelto cada vez más difícil negociar una secuela o contrato de la temporada 2 dada la escasez de datos disponibles para promocionar una primera encarnación. Las herramientas de IA, incluidas las ofrecidas por Facebook y Anthrope, han traído una mayor transparencia para los representantes que buscan conocer y aprovechar el impacto de su cliente.

En los primeros días de Twitter, los representantes podrían señalar algunos números de hashtag rudimentarios al tratar de presentar el caso del estado de ruptura de un cliente. Ahora, las herramientas de inteligencia artificial, que instantáneamente diseccionan el texto en todas las plataformas de redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, pueden entregar datos sofisticados a medida que avanzan los créditos.

Los streamers han estado utilizando estas mismas herramientas de IA durante al menos dos años, aunque sin compartir los datos con talento, en su intento por evaluar quién y qué tiene valor. La manipulación puede ocurrir, al igual que con los primeros días de Twitter, cuando las celebridades podrían juzgar su número de seguimiento comprando bots. Pero las serpentinas también pueden usar IA para detectar falsas mejor que nunca, neutralizando el incentivo para hacer trampa.

Los representantes para Joseph Quinncuyo Eddie Munson se convirtió en el brote de «Cosas más extrañas«Temporada 4 gracias a sus solos de guitarra viral, solo pudo adivinar que su cliente estaba teniendo un impacto. Ahora, pueden usar la IA para producir números duros que las fuentes dicen que se alinean casi idénticamente con los datos recogidos por los streamers. La misma información puede ser extrapolada por cualquier persona por encima y por debajo del título.

«Esto brinda a los creadores superpoderes, no solo para crear contenido, sino para ver cómo se consume», dice Sunny Dhillon, fundador y socio gerente de Kyber Knight, que lanzó un fondo de capital de riesgo de $ 120 millones en 2023 respaldado por los ex jefes de estudio Michael Eisner (Disney) y Kevin Tsujihara (Warner Bros.).

La cacofonía que rodea el giro de Chopra Jonas en «Jefes de Estado» fue impulsada por la población masiva de la India, donde su atractivo cruzado de Bollywood-to Hollywood llevó a los fanáticos a compartir clips de sus secuencias de lucha. Las revisiones y las redes sociales indicaron que su desempeño fue un motivador clave para la audiencia.

Acharia-Bath: «Realmente puedes ver dónde se está construyendo el calor cultural, y te da esos datos realmente rápido».

Y eso solo puede verse como una herramienta importante cuando llega el momento de marcar el próximo acuerdo de talento.