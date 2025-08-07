Cómo Adolph Zukor construyó el estudio David Ellison acaba de comprar

Una entrega especial de «Variedad diaria«Podcast analiza profundamente la historia histórica de Fotos de paramount Mientras los medios de comunicación de Skydance de David Ellison toman el control del estudio después de un largo trabajo para cerrar el acuerdo con National Amusements Inc. de Shari Redstone Inc.

Jeanine Basinger, una respetada profesora de cine de Hollywood y profesora de cine en la Universidad Wesleyan, detalla la historia de origen de la fábrica de cine y lo que hizo que Paramount sea único desde el principio. Peter DeBuge y Owen Gleiberman, VariedadLos principales críticos de cine, evalúan el valor cualitativo de las riquezas en las bóvedas de Paramount. Y para mirar hacia adelante en lo que está reservado para la compañía, el analista de medios de Media Moftnathanson, Robert Fishman, analiza lo que Wall Street espera ver de los nuevos propietarios.

Basinger, quien ha escrito numerosos libros sobre la historia temprana de Hollywood, enfatiza la importancia de la visión de que el fundador clave de Paramount, el empresario escenario Adolph Zukor, trajo a establecer un enfoque de fábrica para atender a los etiquetas de películas boutique de alta gama: jugadores famosos, Jesse Lasky, Cecil B. DeMille y otros, bajo una carrera central. En los primeros días, Zukor a menudo se refirió al estudio como «el sistema Paramount».

Zukor había sido productor de escenario antes de sumergirse en el cine con su famoso Banner de jugadores. Al principio, vio la necesidad de una compañía de cine considerable para lograr la escala y tener experiencia en marketing y distribución. Basinger ofrece información sobre uno de los componentes clave del logotipo indeleble del estudio con la montaña rodeada por un anillo de estrellas.

«No podías simplemente hacer grandes películas. Tenías que tener una manera de llevarlas a tu público en pequeñas ciudades y en todas partes, y tuviste que que alguien cuidara lo que ibas a necesitar como negocio», dice Basinger. «Para Zukor, pensó que se trataba de estrellas. Zukor entendió que vender las estrellas sus nombres y hacerles lo que el público quería sería un secreto de éxito. El original y maravilloso [Paramount] El logo tenía 24 estrellas alrededor de la montaña, una para cada una de las estrellas que Zukor había inscrito hábilmente y tenía bajo contrato ”.

Gleiberman y DeBuge discuten las películas y los cineastas que han definido el estudio. En la edad saturada de los medios modernos, es fácil olvidar cuán influyente ha sido Paramount con su elegante mezcla de material comercial y creativamente atrevido. Gleiberman señala el legendario período de la década de 1970 con el colorido jefe de estudio Robert Evans, cuando películas indelebles como «Rosemary’s Baby», «The Godfather», «Chinatown» y «The Godfather» anotaron con críticos y espectadores. Pero Gleiberman dice que la efectividad que siguió a finales de los años 70 y 80 fue tan potente en los aspectos de mayo.

«Cuando pienso en Warner Bros., pienso en las películas de gángsters. Cuando pienso en Universal, pienso en el horror. Cuando pienso en MGM, pienso en los musicales. No creo que el nombre Paramount evite la idea de un estilo de casa de esa manera», observa Gleiberman. «Pero creo que tan cerca como Paramount llegó a tener un estilo de la casa, incluso después del período de Robert Evans a fines de los años 70, cuando los estudios eran menos distintivos de lo que habían sido. Pero Paramount se convirtió en el laboratorio donde inventaron la película de alto concepto con películas como ‘Saturday Night Fever’, » Mebollas ‘, la serie’ Friday ‘The Friday’ se convirtió en las películas de Simpson-Breuckheimer y las películas de los Jones Jones y las Manadas de la Polsaunt, se convirtieron en el Viernes 13 de los Viernes. contenido comercial. «

DeBuge tiene un mensaje para Ellison and Co.: No seas tímido al apostar por cineastas interesantes y no probados.

«Si dirigía el zoológico, has visto a Paramount recientemente explotando su catálogo y la fuerza de tantas grandes marcas: Indiana Jones, Top Gun, Star Trek. Pero recordemos que Paramount creó todas esas marcas cuando estaban tomando riesgos, apostando a cineastas como Francis Ford Coppola», dice DeBruge. «Esa fue la lección de la era de Robert Evans. Me encantaría ver un regreso a ese tipo de ethos en Paramount en el futuro».

Wall Streeters también tiene fuertes pensamientos sobre las señales que esperan ver de lo que Variety solía referirse como Melrose Avenue Studio. Fishman atribuye al trío de líderes que han dirigido la compañía durante los últimos 16 meses, co-ceos George Cheeks, Chris McCarthy y Brian Robbins, por acumular las pérdidas. Pero todavía hay una larga subida para alcanzar la rentabilidad y los márgenes sostenidos que los inversores anhelan.

Por ahora, hay un enfoque láser en lo que sigue para la plataforma de transmisión Paramount+, según el pez de Moftnathanson.

«Lo que Wall Street está buscando es realmente comprender, o tener una mejor comprensión, en cuanto a la dirección de la empresa. ¿Y qué quiero decir realmente con eso? El futuro de Paramount+, eso probablemente esté en la parte superior de la lista. ¿Cuánto lo que realmente la gestión realmente lo está en la gestión realmente está en la parte de Paramunt? ¿Se retiró en parte de la inversión de contenido?