Commanders HC predice el cambio de posición de Jordan Magee

Dando la vuelta a un tembloroso Comandantes de Washington La defensa solo sucederá si el entrenador en jefe Dan Quinn encuentra creadores de juego jóvenes que puedan reemplazar a los veteranos envejecidos y de bajo rendimiento, por lo que su predicción sobre el apoyador de segundo año Jordan Magee tiene implicaciones interesantes para el futuro de la unidad.

Quinn ve a Magee, una selección de quinta ronda en 2024 NFL draft, como eventual apoyador medio. El cambio convertiría a Magee en un posible sucesor del hombre de 35 años. Bobby Wagner.

Hablando con periodistas, incluidos John Keim de ESPNel viernes 12 de diciembre Quinn explicó cómo Magee reemplazó bien a Wagner lesionado durante la práctica. Específicamente, Quinn aplaudió el manejo que hizo Magee de “la experiencia, la llamada, la comunicación”.

Hacer bien todas esas cosas es crucial para cualquier apoyador profesional de Mike, y Quinn cree que Magee es «alguien que seguramente podría hacer eso».

Esos comentarios encajan con las propias ambiciones de Magee de ser el principal intermediario para Borgoña y Oro.

Jordan Magee apunta al papel de Bobby Wagner

Magee ve su futuro como el eventual interlocutor de la defensa de Washington. Es una ambición audaz, pero el joven de 24 años sabe lo que exige el papel.

Señaló que «empieza conmigo controlando todo. Estás hablando tanto». [pre-snap] y luego tienes que volver a la reunión y declarar la jugada. Te desgastará, así que debes tener ese acondicionamiento”. por Keim.

Magee también reveló que incluso está tomando lecciones de Wagner: «Me estaba diciendo que controlara la reunión, controlara tu respiración y siempre tuviera confianza porque te iban a escuchar. Ha estado trabajando conmigo desde el año pasado al respecto, simplemente teniendo esa presencia y comando».

Wagner puede transmitir una gran cantidad de conocimientos como 10 veces Pro Bowler, probablemente destinado a un lugar en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Sin embargo, a pesar de su pedigrí, la actuación de Wagner en el campo Las actuaciones han disminuido rápidamente. esta temporada.

El veterano de 14 años ha sido un responsabilidad en la cobertura porque ya no cuenta con la velocidad de banda a banda para manejar las demandas de los planes de Quinn. Lo que el entrenador necesita son deportistas más jóvenes y con mayor alcance para afrontar la vida en el segundo nivel.

Dan Quinn sigue intentando remodelar la defensa de los comandantes

Quinn no ha podido mejorar las cosas desde hacerse cargo de llamar jugadaspero aún puede desempeñar un papel importante en la remodelación y mejora de esta defensa. Implicará acelerar la transición hacia titulares más jóvenes y activos en puntos clave, comenzando con Magee.

Este último ha sido promocionado durante mucho tiempo como un «patrocinador con cualidades comparable a algunos de los mejores en su puesto. Los rasgos modernos de Magee pueden revitalizar lo que se ha convertido en un lento frente de siete, tal como un intercambio por un reciente primera selección del draft general daría algo de empuje a una débil presión sobre el pasador.

Quinn ya no puede ignorar la necesidad de que los comandantes se vuelvan más jóvenes y dinámicos entre los siete primeros. Encontrar formas de involucrar más a prospectos intrigantes con ventajas como Magee es el punto de partida natural.

Sería una transición difícil para Wagner, pero los Comandantes no pueden retrasar lo inevitable por mucho más tiempo.