Commanders HC explica el desaire de Sam Hartman contra los Cowboys

Dan Quinn no solo desairó Samuel Hartman como opción para empezar contra el vaqueros de dallas el día de Navidad, el entrenador en jefe del Comandantes de Washington ni siquiera ha considerado que el mariscal de campo de segundo año esté listo para desempeñarse como suplente en la Semana 17.

El juicio es duro para Hartman, pero Quinn reveló por qué el ex pasador de Notre Dame tendrá que conformarse con el papel de tercera cuerda cuando jose johnson y Jeff Driskel asumir los trabajos QB1 y QB2respectivamente, para la visita de los acérrimos rivales de la NFC Este de Washington al Northwest Stadium.

Quinn explicó cómo Hartman «no recibió muchas repeticiones del equipo cuando atravesabas la temporada como el [number] cuatro. Pensamos que Jeff nos agregaría una dimensión diferente. La próxima semana será diferente. Así que eso fue lo que decidimos que era lo mejor esta semana en un juego corto, pero todo está abierto, eso es lo que discutimos con Sam, mientras nos acercamos al juego de la próxima semana”. según Tashan Reed y Tom Schad del Washington Post.

El inicio de Johnson no es una sorpresa desde que obtuvo el visto bueno cuando Marco Mariota se lastimó la mano contra el Águilas de Filadelfia en la semana 16. El hombre de 39 años tiene experiencia sobre Hartman, pero este último puede sentirse agraviado por haber sido usurpado por Driskel, tan poco después de la El regreso del veterano a Washington..

Comandantes que confían en la experiencia frente a vaqueros

Hay un elemento en el que Quinn y su personal pecan de cautelosos al elegir a Johnson y Driskel para encabezar una improvisada tabla de profundidad de mariscales de campo. Quinn y el coordinador ofensivo Kliff Kingsbury confían en la experiencia sobre el lado positivo de Hartman.

Si bien el ex agente libre no reclutado aún no ha jugado en un juego competitivo desde que ingresó a los profesionales en 2024, Johnson tiene nueve aperturas en 10 años, pero tiene un gran conocimiento adquirido en temporadas con 14 equipos.

Ese conocimiento le ha dado a Johnson la ventaja en una crisis de mariscal de campo de los Commanders que comenzó con la persona que llamó a las estrellas. Jayden Daniels dislocándose, entonces volver a lesionarse el codo. Kingsbury cree que Johnson es «realmente imperturbable. Quiero decir, tiene un gran conocimiento del fútbol americano, y no hay una situación como mariscal de campo en la que no haya estado. Y entonces creo que cuando lo estás entrenando y estás hablando sobre diferentes conceptos, ya sabes, él tiene pensamientos sobre ello. Ha estado en esto antes. Es posible que lo hayan llamado con ocho nombres diferentes y diferentes sistemas en los que ha jugado, pero probablemente lo repitió en un juego en una o dos veces” por Reed y Schad.

Kingsbury también cree que esperar que Hartman pase de cuarto en el orden jerárquico para comenzar en una semana corta es una tarea alta e irrazonable. Esa es una preocupación realista, pero los Comandantes han mantenido a Hartman cerca durante demasiado tiempo como para no mirarlo más de cerca durante una temporada perdida.

Sam Hartman siendo ignorado

Hartman ha pasado la mayor parte de las últimas temporadas de cerca y en persona con el libro de jugadas de Kingsbury. Es un atleta capaz con un brazo sólido, pero parece que Hartman no puede ganarse la confianza de los entrenadores de Commander.

El joven de 26 años apenas ha ayudado a su caso al no poder brillar cuando se le dieron oportunidades en pretemporada. Los juegos de exhibición son los únicos para los que Driskel se preparó como miembro de Borgoña y Oro en 2024, pero el primero Cardenales de Arizona y Bengals de Cincinnati El mariscal de campo parece haber causado una impresión más fuerte.

Driskel ofrece el beneficio adicional de una experiencia genuina en juegos de temporada regular. Él tiene 12 aperturas en su haber en el NFLincluyendo cinco con los Bengals en 2018, así como un esfuerzo de pase de dos anotaciones para los Bengals. marrones de cleveland en 2023.

Los comandantes han elegido seguir con lo que saben, en lugar de arriesgarse con lo desconocido. Parece innecesariamente pragmático para un equipo 4-11, y Hartman podría haber aportado algo diferente en un juego festivo que carecía de intereses y apuestas genuinas.