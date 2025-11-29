Commanders HC elogia a la primera ronda en medio de noticias sobre la elección de Robbie

Dan Quinn está contento con la forma en que Comandantes de Washington están remodelando su plantilla como receptor abierto, luego de que el equipo liberara a un receptor de 1,000 yardas en preparación para que una ex selección de primera ronda del draft de la NFL se enfrentara al Broncos de Denver en la semana 13.

Quinn habló Treylon Burks el viernes 28 de noviembre, admitiendo sobre el jugador número 18 seleccionado en 2022: «Si hubiera un índice de hambre, el suyo sería realmente alto». según John Keim de ESPN.

Dan Quinn dijo sobre el WR Trey Burks: «Si hubiera un índice de hambre, el suyo sería muy alto».

Esos comentarios se hicieron el mismo día en que los comandantes cortaron lazos con el compañero receptor de Burks. robbie elegido. Su liberación fue informada por Aaron Wilson de KPRC 2 Houston.

Chosen es una amenaza profunda veterana con una temporada de 1,096 yardas en el currículum de su carrera. Sin embargo, también es alguien que subió y bajó la lista de los Comandantes en las últimas semanas.

Burks también ha estado al margen, pero el jugador de 25 años sigue siendo de tamaño desigual con habilidades intrigantes después de la captura. Alguien que pueda proporcionar la chispa que todavía les falta a los Commanders en su juego aéreo, incluso después de la regreso de la estrella Objetivo número 1 Terry McLaurin.

Treylon Burks ofrece a los comandantes más ventajas que Robbie elegido

Hay una razón por la que los comandantes inicialmente planearon No pierdas el tiempo usando Burks.porque ofrece mayores ventajas a una ofensiva de pase construida para acumular yardas después de la recepción. El elegido todavía puede estirar el campo, pero apoyarse en YAC es la única manera de viajar mientras el respaldo veterano Marco Mariota continúa como titular por delante del mariscal de campo franquicia lesionado Jayden Daniels.

Mariota apreciará el potencial de Burks para poner su amplio 6 pies 2 pulgadas, 225 libras marco para usar y convertirse en un corredor después de la captura. Esa siempre ha sido la teoría lo suficientemente atractiva como para provocar NFL entrenadores haciéndoles creer que Burks puede lograrlo, y Quinn no oculta su confianza en el primero. Titanes de Tennessee receptor.

Burks está en la ofensiva correcta y ha sido autorizado a actuar. después de una lesión en el dedo redujo su introducción al plan del coordinador Kliff Kingsbury, según RotoWire (h/t CBS Sports). Es una oportunidad para que Burks aproveche las tres recepciones y 58 yardas que anotó con el uniforme de los Commanders contra los Leones de Detroit en la semana 10.

Ha atrapado los cuatro objetivos que ha conseguido desde que se unió a los Commanders, pero Burks tendrá que trabajar más duro para las jugadas ahora que el equipo finalmente se está recuperando en su posición.

Los comandantes comienzan a recuperarse como receptores abiertos

Tener a McLaurin, receptor All-Pro Samuel Deebo y «Salve Maryland” héroe Noé Brown de vuelta en practicar juntos ofreció un impulso poco común a los Comandantes esta temporada. Su ofensiva ha sido devastada por las lesiones, especialmente en la sala de receptores.

Las deficiencias en el puesto han obstaculizado tanto a Daniels como a Mariota. Kingsbury ha intentado fabricar obras de teatro para oficiales. Chris Moore y novato Jaylin Lanepero los resultados han estado lejos de ser inspiradores.

Lo que los comandantes necesitan son más contribuciones de talentos de primera línea. McLaurin puede ofrecerlo como un quemador legítimo fuera de los números.

Sus habilidades como amenaza profunda probablemente explican la decisión de liberar a Chosen, mientras que Samuel es el modelo ideal a seguir por Burks como un creador de juego de correr y atrapar que puede atacar desde cualquier lugar.

Si Burks finalmente puede resolverlo, los Commanders estarán más cerca de tener finalmente un contingente de receptores lo suficientemente dinámicos como para ayudar a un Daniels sano. seguir su desarrollo durante el servicio de un nuevo entrenador clave.