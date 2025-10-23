Commanders HC Dan Quinn comparte una gran actualización sobre el QB Jayden Daniels

La temporada 2025 de la NFL no ha transcurrido según lo planeado Comandantes de Washingtonquienes se ubican en 3-4 de cara a la Semana 8. Junto con las dificultades del equipo para recuperar su forma de la campaña de 2024, el mariscal de campo estrella Jayden Daniels Ha estado lidiando con lesiones, lo que lo ha mantenido fuera de juego durante dos juegos hasta el momento.

Desafortunadamente para los Commanders, Daniels está lidiando con una lesión en el tendón de la corva de cara al enfrentamiento como visitante de la Semana 8 contra los Jefes de Kansas City en GEHA Field en Arrowhead Stadium, lo que ha puesto en duda su estatus.

Actualización crucial sobre el estado de los comandantes sobre Jayden Daniels

Con lesiones en los tendones de la corva complicadas, los Commanders mantendrán a Daniels fuera del enfrentamiento contra los Chiefs en Kansas City, con la esperanza de que se vista y juegue en la Semana 9 contra los Chiefs. Halcones Marinos de Seattle de regreso en el Northwest Stadium, según Nicki Jhabvala de The Athletic.

Dan Quinn dijo que toda la semana de Jayden Daniels se centrará en la rehabilitación con la esperanza de regresar en la Semana 9. Lo reevaluarán la próxima semana. —Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) 23 de octubre de 2025

«Eso está confirmado», dijo Quinn sobre el estado de Daniels durante disponibilidad de medios. “Estará fuera esta semana y Marcus [Mariota] empezará”.

Quinn entró en más detalles sobre la lesión de Daniels y si tiene preocupaciones a largo plazo.

“Sabíamos que no iba a ser significativo, es decir, largo, pero tampoco lo suficientemente bueno como para decir: ‘Está bien, en seis días estará listo para funcionar según la velocidad y cómo manejarías este tipo de lesión’. Así que toda la semana estará enfocada para él en la rehabilitación con la esperanza de la siguiente semana, así que evaluaré eso la próxima semana en lugar de algo de práctica y algo no, simplemente pondré todo, todo el tiempo y esfuerzo en eso”.

La próxima oportunidad de Daniels de vestirse será contra el halcones marinospero el equipo tendrá una gran tarea entre manos de cara al enfrentamiento con los Chiefs como visitantes, con Marco Mariota listo para liderar la carga debajo del centro.

Los comandantes recurrirán a Marcus Mariota

Obviamente, los Commanders son un mejor equipo de fútbol cuando Daniels está en el centro, especialmente cuando se enfrentan a un oponente formidable como los Chiefs, que parecen haber cambiado su temporada después de un comienzo difícil.

Sin embargo, Mariota ha jugado bien cuando fue convocado por el cuerpo técnico de Comandantes. Desafortunadamente, el suplente veterano ha aparecido en tres juegos hasta ahora, y dos de esos juegos resultaron en derrotas ante el Halcones de Atlanta y vaqueros de dallas.

En el transcurso de los tres partidos que jugó, Mariota lanzó para 426 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones, con un porcentaje de pases completos de 60.3. También corrió para 94 yardas y un touchdown en 10 acarreos.

La verdadera pregunta de cara a este enfrentamiento contra los Chiefs es si Mariota puede jugar lo suficientemente bien como para sacar lo mejor de los actuales campeones de la AFC, con Kansas City habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco juegos y aparentemente nuevamente encarrilado como un potencial contendiente al título.

Los Commanders necesitan desesperadamente recuperar algo de impulso para volver a la dirección correcta después de perder tres de sus últimos cuatro juegos. Será una verdadera prueba para el equipo de Quinn, ya que corren el riesgo de caer dos juegos por debajo de .500.