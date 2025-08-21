Comité Especial para la Compra, Vicegobernador de Java Central, le pidió al Regente de Pati Sudewo que permaneciera ngantor

Semarang, Viva – Vicegobernador de Java Central (Java central), dijo Taj Yasin Maimoen, el gobierno provincial de Java Central continuó Tambiénen el proceso acusación Regente Así como también, Sudeo.

«Si estamos en este gobierno, nos acompañaremos. Estamos vigilando los resultados del producto del DPRD Pati Regency. Debemos respetar este comité especial y, estoy contento porque esto está abierto», dijo al margen de las actividades oficiales, citadas el jueves 21 de agosto de 2025.

De esa manera, dijo, cualquiera puede ver cómo el proceso de desarrollo. Así como qué puntos de aspiración transmiten la comunidad a la Regencia Pati DPRD.

Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

Sin embargo, dijo Taj Yasin, que no es menos importante que el proceso de servicio en el gobierno debe continuar. Se espera que la comunidad de Pati Regency y el gobierno de distrito local sean conscientes de esto.

«En realidad, espero que el enfoque esté aquí, para que el gobierno pueda correr. ¿Por qué? Porque hay mucho de qué cuidar, debe ser atendido, no para detener al gobierno. Eso es lo que esperamos», dijo Gus Yasin.

El vicegobernador esperaba que el Regente Pati, Sudewo, continuara llevando a cabo sus actividades gubernamentales, de modo que el gobierno y el proceso de servicio público funcionen bien.

«Sí, todavía tengo que trabajar, todo. Ayer estuve el 17 de agosto allí también en el marco para dar entusiasmo. No puedes parar. Este problema es ejecutar, el gobierno de servicio debe ejecutar», dijo Taj Yasin.

Además, Taj Yasin afirmó no saber acerca de la circulación de información sobre el acoso de las personas desconocidas del Presidente del Pati Pati DPRD Derechos del Cuestionario, Teguh Bandang Waluyo, en el proceso de pronóstico del regente de Pati, sudewo.

«Todavía no sé, no hay problema», dijo.

Informe Teguh Joko Sutrisno/TVone Semarang