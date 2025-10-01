Comité de Relanzos de Jane Fonda para la Primera Enmienda

Jane Fonda ha relanzado el comité para la Primera Enmienda, una iniciativa de la era McCarthy fundada en la década de 1940 por su padre, Henry Fonda, para proteger contra los ataques contra la libertad de expresión.

The Committee has already received the support of more than 550 A-list names, including Gracie Abrams, Quinta Brunson, Kerry Washington, Natalie Portman, Aaron Sorkin, Spike Lee, Viola Davis, Pedro Pascal, Ben Stiller, Whoopi Goldberg, Sean Penn, John Legend, Damon Lindelof, Julianne Moore, Janelle Monae, Barbra Streisand, Julia Louis-Dreyfus, Ethan Hawke, Judd Apatow, Billie Eillish, Anjelica Huston y Rosie O’Donnell.

«La era de McCarthy terminó cuando los estadounidenses de todo el espectro político finalmente se unieron y defendieron los principios en la Constitución contra las fuerzas de represión», dijo Fonda en un comunicado. «Esas fuerzas han regresado. Y es nuestro turno de estar unidos en defensa de nuestros derechos constitucionales».

Ella continuó: «Nos negamos a mantenernos y dejar que eso suceda. La libertad de expresión y la libre expresión son los derechos inalienables de todos los estadounidenses de todos los orígenes y creencias políticas, no importa cuán liberal o conservador sea.

La libertad de expresión ha sido la mejor mental para los profesionales de la industria últimamente, especialmente después Jimmy Kimmel era se quitó temporalmente el aire por ABC y los principales operadores de la estación de televisión Sinclair y Nexstar Media por sus controvertidos comentarios sobre el Muerte del activista conservador Charlie Kirk.

«Jimmy Kimmel Live!» fue adelantado poco después de la silla de la FCC Brendan Carr parecía amenazar Acción contra los locutores si no reprendían al anfitrión nocturno por su comentario. Carr dijo en el podcast de Benny Johnson: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante».

A pesar de su advertencia aparentemente explícita, Carr más tarde minimizó su participación en el asunto. Le dijo a los periodistas el 23 de septiembre: «Jimmy Kimmel está en la situación en la que se encuentra debido a sus calificaciones, no por nada de lo que ha sucedido a nivel del gobierno federal». Agregó que su cita ahora infamous de «Manera fácil o de la manera difícil» era un punto hipotético sobre lo que la FCC puede o no si se presentó una queja de «distorsión de noticias» contra Kimmel y ABC.

ABC puso a Kimmel De vuelta en el aire 22 de septiembre y Sinclair y Nexstar hizo lo mismo en los días siguientes.