Comité de Erradicación de la Corrupción OTT en el Tribunal de Distrito de Depok, MA: Ayudando a los jueces a limpiar

Jacarta – Corte Suprema (MAMÁ) afirmó que a pesar del dolor, se realizó la operación de captura de la mano kpk a hakim y aparatos Corte Negeri (PN) Depok ayuda a las instituciones en sus esfuerzos por limpiar la corrupción judicial.

Esta declaración fue hecha por el portavoz de la Corte Suprema, Yanto, en una conferencia de prensa en el Centro de Medios de la Corte Suprema de Yakarta, en respuesta a los sospechosos nombrados contra el presidente, el vicepresidente y el alguacil del Tribunal de Distrito de Depok por presunta corrupción en el manejo de casos de disputas de tierras.

«La Corte Suprema también expresó su agradecimiento al Comité para la Erradicación de la Corrupción. Aunque fue doloroso, este incidente ayudó a acelerar la tarea de la Corte Suprema de limpiar a los jueces dentro de la Corte Suprema que todavía quieren llevar a cabo transacciones sucias», dijo en Yakarta, según informó Entre Lunes 9 de febrero de 2026.

La Corte Suprema reconoció que eliminar la corrupción judicial no es fácil. Se han puesto en marcha varias políticas para cerrar los agujeros de corrupción dentro de la Corte Suprema y los órganos judiciales inferiores.

Detalló que estas políticas incluyen la implementación de la Asamblea Inteligente, la formación de un grupo de trabajo especial, el endurecimiento del sistema de promoción de liderazgo, así como una intensa supervisión por parte de los órganos de supervisión y la dirección del tribunal superior.

Además, para evitar interacciones entre los solicitantes de justicia y los jueces y funcionarios judiciales, la Corte Suprema ha creado una política de Servicio Integrado Único en cada tribunal.

«Aunque se han hecho muchos esfuerzos preventivos, todavía hay jueces y funcionarios judiciales que se sienten tentados y no se protegen a sí mismos ni a la institución de la Corte Suprema», dijo.

Con OTT La Corte Suprema espera que en el futuro haya jueces comprometidos con la lucha contra la corrupción en el poder judicial, manteniendo siempre la integridad y dignidad de los jueces.

Como paso adicional, el Tribunal Supremo suspenderá temporalmente a los sospechosos de estar involucrados, a saber, el presidente del Tribunal de Distrito de Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), el vicepresidente del Tribunal de Distrito de Depok, Bambang Setyawan (BBG), y el alguacil del Tribunal de Distrito de Depok, Yohansyah Maruanaya (YOH).

El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció el viernes (2/6) que el presidente del Tribunal de Distrito de Depok, EKA, y el vicepresidente del Tribunal de Distrito de Depok, BBG, fueron nombrados sospechosos en un caso de presunta corrupción relacionada con recibos o promesas en la gestión de disputas de tierras dentro del Tribunal de Distrito de Depok, Java Occidental.

El KPK nombró a los dos jueces como sospechosos después de arrestar a siete personas en el área de Depok City en una serie de operaciones encubiertas el 5 de febrero de 2026.