VIVA – Vicepresidente de la Comisión X DPR RI De la facción del Partido Nacional Awakening (PKB), entonces Hardian Irfani expresó pleno apoyo a Erick thohir seguir sirviendo como presidente Pssi Aunque ahora se designa oficialmente como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) por el presidente Prabowo Subianto el miércoles 17 de septiembre de 2025.

«En nombre de la Comisión de la Cámara de Representantes X, felicitamos al Sr. Erick Thohir por el nuevo mandato como Menpora. Creemos que cualquier persona elegida por el Presidente es la mejor figura para ayudar a administrar programas prioritarios en el campo de los deportes y la juventud», dijo entonces en el complejo DPR, Senayan, Jakarta.

La Comisión X evaluó que Erick Thohir tenía una capacidad y un historial calificado para liderar estos dos roles estratégicos. La transformación del fútbol nacional que ha estado funcionando, incluido el éxito Equipo nacional indonesio Perforando la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026, considerados como evidencia clara de su liderazgo.

«No existe una regulación que requiera que Erick Thohir renuncie al puesto de Presidente de PSSI. De hecho, vemos la importancia de darle espacio para que complete la gran misión para llevar al equipo nacional de Indonesia a la etapa de la Copa Mundial», dijo Lalu.

Además, la Comisión X también enfatizó la importancia de la continuidad del gran diseño de deportes nacionales (DBON), que se ha convertido en la principal agenda del gobierno. Luego dijo, la existencia de Erick Thohir en el asiento de Menpora podría fortalecer la dirección de la política, especialmente en los deportes de logros que se convirtieron en la base de Indonesia en el evento internacional.

«La nueva menpora debe hacer los Juegos del Mar, los Juegos Asiáticos, para los Juegos Olímpicos como la máxima prioridad. Todo eso es por el bien de levantar la dignidad de los deportes indonesios a los ojos del mundo», concluyó