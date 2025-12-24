Comisión para Erradicación de la Corrupción quiere examinar 60 informes de bienes estatales que indican corrupción

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) explora los hallazgos de los informes patrimoniales de 60 administradores estatales (LHKPN) en 2025, lo que está indicado por la corrupción.

Lea también: KPK rastrea los orígenes del automóvil Land Cruiser de Bekasi Regent Ade Kuswara



Sin embargo, el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que la agencia anticorrupción aún no podía revelar las identidades de los 60 funcionarios estatales.

«Todavía no. Esto entra en el ámbito del material detallado». investigación o investigación», dijo Budi a los periodistas en Yakarta, citado por Entre, Miércoles 24 de diciembre de 2025.

Lea también: ¿Miembros de la RPD involucrados en el caso de soborno del gobierno de la regencia de Bekasi? Esto es lo que dijo el KPK



Mientras tanto, explicó, las conclusiones de LHKPN fueron utilizadas por el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en el proceso de investigación o investigación para comparar varias cosas.

«Para el proceso de verificación, lo compararemos. Por ejemplo, ¿los ingresos recibidos son oficialmente apropiados o no? ¿Los activos reportados son apropiados o no?» dijo.

Lea también: KPK: El jefe del distrito de Bekasi es uno de los propietarios de teléfonos móviles cuyos rastros de comunicación fueron borrados



Continuó: «Cuando, por ejemplo, tomamos medidas, rastreamos activos que no han sido reportados a la LHKPN. Eso también podría suceder».

Anteriormente, el 22 de diciembre de 2025, el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Johanis Tanak, en una declaración confirmada reveló que la agencia anticorrupción llevó a cabo exámenes de 242 LHKPN en 2025.

Algunas de estas inspecciones se llevaron a cabo debido a la iniciativa del KPK hasta 141 LHKPN, 56 debido a investigaciones, una debido a investigaciones, 16 debido a informes de quejas públicas, diez debido a gratificación, 11 debido a solicitudes internas y siete debido a solicitudes externas.

Tras el examen de los 242 LHKPN, 60 de ellos fueron entregados al Adjunto de Cumplimiento y Ejecución del Comité de Erradicación de la Corrupción porque eran sospechosos de corrupción.