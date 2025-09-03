Comisión niega que Pam Swakarsa regrese a la era del nuevo pedido: la política es diferente

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión I RPD Dave Laksono negó si la promulgación Seguridad Público Swakarsa (Pam swakarsa) hará que Indonesia regrese a la era del nuevo pedido.

Leer también: ADIES KADIR Discapacitado, Golkar dijo que automáticamente no recibió salarios y beneficios



Dave enfatizó que la divulgación de información y la situación política ahora están muy avanzadas en comparación con la era del nuevo pedido. Solicitó que la gente no se preocupe por esta posibilidad.



Ustaz Adi Hidayat lideró a los soldados Istighosah de Tni en Monas

Leer también: La casa fue saqueada, Uya Kuya aparentemente apareció en la mezquita de Istiqlal y conoció a Jusuf Hamka



«Ahora la situación política también es diferente, y la divulgación de información también es muy amplia. Por lo tanto, las preocupaciones de que lo anterior no fuera posible nuevamente hoy», dijo Dave a periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Por otro lado, la Comisión de la Cámara de Representantes que apoyo y monitorearé TNI Si aplica Pam Swakarsa.

Leer también: Pam Swakarsa apareció de nuevo, sede de TNI: Esta no es una orden, sino una apelación



Dave agregó que el sistema de seguridad y defensa de Indonesia siempre se había basado en Populist. Estas condiciones abren la posibilidad de que las personas participen en los esfuerzos para mantener la seguridad nacional.

«Continuamos apoyando y también podemos hacer correcciones si se ve o se considera un problema», concluyó.

Dave evaluó que Pam Swakarsa era digno de ser emitido para crear una situación segura después de la acción anarquista que ocurrió hace algún tiempo.

Con este Pam Swakarsa, Dave espera que las autoridades y la comunidad puedan colaborar para mantener la estabilidad de la seguridad nacional.

«Ese objetivo es crear orden y paz para todos los elementos de la nación indonesia», agregó.

Pam Swakarsa volvió a sobresalir después de una serie de demostraciones que terminaron anarquistas. Sin embargo, la sede de TNI (sede) enfatizó que la participación de la comunidad en el programa no era una orden, sino que se limitaba a una invitación.

El jefe del Centro de Información de la sede de TNI, General de Brigadier (MAR) del Tni Freddy Ardianzah, explicó que el propósito de asegurar a la comunidad de Swakarsa (Pam Swakarsa) era crear sinergia entre las autoridades y los residentes para mantener una situación segura y conductiva.

«No es una orden, una apelación o invitación, porque ha demostrado ser efectiva en varias regiones», dijo el jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigada (MAR) Freddy Ardianzah, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Él dijo que la apelación para participar en la salvaguardia del medio ambiente entregado por el comandante de Aster del TNI tenía como objetivo ayudar a la seguridad de la región.

«La apelación o invitación del TNI para participar en la salvaguardia del entorno circundante es cierto. El TNI a través del comandante de TNI Aster invita a las organizaciones sociales, incluida la generación joven de FKPPI, para participar en la seguridad de la comunidad Swakarsa (Pam Swakarsa) y desempeñar un papel activo en ayudar a la seguridad de la región», dijo.



Comandante de TNI General Agus Subiyanto y Jefe de Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Alienta la participación activa de la comunidad y las organizaciones sociales a mantener especialmente su conductividad ambiental, a través de actividades positivas. Al igual que dar una apelación, una orden de apoyo, patrullar y patrullar, también fortalece la hermandad en la comunidad.

Freddy agregó, cada actividad que involucra elementos de la comunidad siempre está en la coordinación del TNI, POLRI, así como otros aparatos relevantes. Esto está de acuerdo con el corredor de la ley y mantener el espíritu de la unidad nacional.

«Hacemos hincapié en que la forma de participación no es un sustituto del papel de las fuerzas de seguridad, sino la sinergia y la colaboración para crear una atmósfera segura y armoniosa», dijo.