Comisión III de la Cámara de Representantes listos para discutir el proyecto de ley de la división de activos

Yakarta, Viva – Miembro Comisión de la Cámara de Representantes III, Nasir djamil Afirmó estar listo para hacer un seguimiento de la propuesta del Cuerpo Legislativo DPR ri (Baleg) para discutir el proyecto de ley (RUU) del agarre de activos.

«Por supuesto, si es la actitud y la declaración de Baleg que el plan de discusión Factura de la división de activos Se pueden presentar a la Comisión III, por supuesto, los líderes y miembros de la Comisión III estarán listos para llevar a cabo la tarea «, dijo Nasir a periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, cuando se le alude a la discusión de la factura de agarre de los activos llamado que irá juntos RkuhapNasir dijo que se trataba más de problemas técnicos.

«Eso es técnico. Puede ser paralelo o quién tiene prioridad. Cuál debe resolverse, ya sea el crudo o la privación de activos», dijo.

Nasir también mencionó que relacionado con la sustancia del proyecto de ley de captura de activos, luego se discutiría más a fondo en el Comité de Trabajo (PANJA).

«Eso se discutirá más adelante en Panja. Lo importante es la voluntad primero, la voluntad que se administra y mantiene para que la esperanza del presidente Prabowo pueda seguir la formación de la ley en este caso el DPR», dijo Nasir.

Agregó que las diferencias en la vista de la sustancia eran naturales en el proceso de legislación.

«La cuestión de la sustancia es una variedad de opiniones. Debido a los tipos de opiniones, personalmente me concentro más en nuestro seguimiento primero en lo que el presidente espera», explicó Nasir.

Se sabe que el Presidente del Cuerpo de Legislación DPR RI (Baleg) Bob Hasan enfatizó la discusión del proyecto de ley de acaparamiento de activos no puede separarse de la reforma de la ley penal en curso.

Bob dijo que este proyecto de ley se organizará en paralelo con el RKUHAP que actualmente se está finalizando.

«Esto es importante teniendo en cuenta que la privación de activos está estrechamente relacionada con el mecanismo de derecho procesal penal», dijo Bob, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Se sabe que el DPR recordó que el nuevo Código Penal entrará en vigencia oficialmente a partir del 1 de enero de 2026. Por lo tanto, la preparación del RKUHAP y el proyecto de ley de acertación de activos deben estar en sintonía para crear una fuerte sincronización en el sistema legal nacional.

«No dejes que la dirección equivocada. El Código Penal es válido 2026, entonces el evento y otros instrumentos legales, incluida la privación de activos, deben tener una base sólida», dijo.