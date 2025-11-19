Comisión III acelera discusión de proyecto de ley de ajuste penal a partir de la próxima semana

Jacarta – Jefe Comisión III de la RPD RI Habiburokhman dijo que su partido discutiría el proyecto de ley (Factura) ajustes criminales a partir de la próxima semana.

La discusión del proyecto de ley de ajuste penal se llevó a cabo en seguimiento del Código Penal (Código Penal) nuevo que entrará en vigor el 2 de enero de 2026.

«La próxima semana discutiremos la Ley de Ajuste Penal, su nombre. La Ley de Ajuste Penal, que es un derivado de lo que se llama, un seguimiento del Código Penal», dijo Habiburokhman a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Habiburokhman considera que este proyecto de ley de ajuste penal debe elaborarse antes de que entre en vigor el Código Penal.

«Por lo tanto, antes de la implementación del Código Penal debe haber una Ley de Ajuste Penal», dijo.

Espera que este proyecto de ley de ajuste penal pueda completarse con el período restante de la sesión de la Cámara de Representantes hasta finales de este año. Además, actualmente, la Comisión III de la Cámara de Representantes se está centrando en procesar la prueba de idoneidad para los posibles miembros de la Comisión Judicial (KY).

«Y todavía estamos completando el KY, ¿cómo se llama? 0eelección del comisionado de KY, 2 días después del KY. Luego ayer tuvimos 1, 2 agendas, 1 día, 2 días de agenda relacionados con el Comité Nacional de Policía, la Fiscalía y el Tribunal», dijo Habiburokhman.

«Maximizaremos las posibilidades restantes de ajustes penales. Después de eso, podremos maximizar otras leyes», subrayó.